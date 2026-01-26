Άνοιξε το καλό κρασί ο Τέρι για να... γιορτάσει τα τρία γκολ που δέχθηκε η Άρσεναλ!

Προφανώς είχε λόγο και φυσικά η Τσέλσι το χάρηκε πολύ βλέποντας την ομάδα του Κάρικ να φεύγει νικήτρια από την έδρα των πρωτοπόρων...

«Πετρ Τσεχ, Ρίκι Καρβάλιο, Πάολο Φερέιρα, Γουίλιαμ Γκαλάς, ώρα να πανηγυρίσουμε με κρασί...».

Ο Τζον Τέρι το 'ριξε έξω βλέποντας το σούπερ παιχνίδι του «Έμιρεϊτς» και οι Εμπουεμό, Ντοργκού και Κούνια τού έκαναν το καλύτερο δώρο με το τελικό 3-2!

«Ασφαλές γι' άλλη μια σεζόν το ρεκόρ» είπε ο ... αιώνιος θρύλος των «μπλε» του Λονδίνου, για τα 15 τέρματα παθητικό που κατέγραψε η φοβερή άμυνα της Τσέλσι τη σεζόν 2004-2005.

Όσο κι αν η Άρσεναλ θα ήθελε φέτος να καταφέρει να «ματσάρει» αυτή την επίδοση και το θεωρούσε εφικτό, τελικά η προσπάθεια... ναυάγησε, αφού πλέον οι «κανονιέρηδες» έχουν δεχθεί 17 τέρματα στο πρωτάθλημα...

🍷John Terry in full celebration mode after seeing Chelsea’s defensive record survive another season 🚫 pic.twitter.com/BHjBURECvU — Hayters TV (@HaytersTV) January 26, 2026

