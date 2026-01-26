Βιεϊρά: «Έχω αμφιβολίες για τον χαρακτήρα της Άρσεναλ»

Η ήττα της Άρσεναλ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-3) έδωσε νέο ενδιαφέρον στην Premier League. Ο θρύλος των «κανονιέρηδων», Πατρίκ Βιεϊρά, εξέφρασε αμφιβολίες για το αν η ομάδα έχει το μέταλλο για να αντεπεξέλθει στην πίεση του πρωταθλητισμού.

«Ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσουν για να στείλουν ένα μήνυμα στις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος. Έχουν ακόμα τέσσερις βαθμούς διαφορά, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες για τον χαρακτήρα της ομάδας. Δεν είναι μόνο ότι έχασαν το παιχνίδι, είναι και ο τρόπος που το έχασαν. Οι Σάκα και Τροσάρ δεν απέδωσαν αρκετά για να ανησυχήσουν τη Γιουνάιτεντ. Χρειάζονται έναν ηγέτη για να ανεβάσει το πνεύμα της ομάδας. Πρέπει να καταλάβουν ότι όταν βρίσκονται στο γήπεδο πρέπει να παίζουν με περισσότερη ενέργεια και περισσότερα ρίσκα. Έχουν την ποιότητα, αλλά δεν έπαιξαν με ελευθερία. Πολλοί παίκτες δεν απέδωσαν τα προσδοκώμενα, αλλά πρέπει να κοιτάξουν μπροστά, στα επόμενα παιχνίδια», τόνισε ο Γάλλος παλαίμαχος μέσος, που κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και τέσσερα Κύπελλα με την ομάδα του Λονδίνου.

