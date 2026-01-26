Η UEFA αποθεώνει τον «φονιά» Γιόβιτς: «12 γκολ στα 9 τελευταία ματς»

Τον καλό του εαυτό έχει βρει ο Λούκα Γιόβιτς το τελευταίο διάστημα και σημειώνει σημαντικά γκολ, δίνοντας πολύτιμες νίκες στην ΑΕΚ. Ο λογαριασμός του Conference League στα social media αποθεώνει τον Σέρβο στράικερ, ο οποίος μετράει 12 γκολ στα τελευταία 9 παιχνίδια που αγωνίστηκε.

Συγκεκριμένα γράφει: «Ο Λούκα Γιόβιτς έχει πετύχει 12 γκολ στα τελευταία 9 παιχνίδια του με τη ΑΕΚ».

Ένα στατιστικό που αποκτά μεγαλύτερη αξία, μιας και τα 12 γκολ τα πέτυχε σε πέντε από αυτά τα 9 παιχνίδια κι όλα έχουν συνοδευτεί με σημαντικές νίκες για την Ένωση.

Luka Jović has 12 goals in his last 9 games for AEK Athens 😤#UECL | @AEK_FC_OFFICIAL pic.twitter.com/Hn7YJbVla3 — UEFA Conference League (@Conf_League) January 26, 2026

sdna.gr