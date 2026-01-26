ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κάρικ: «Να αξιοποιήσουμε την αυτοπεποίθηση μας»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάικλ Κάρικ, συνέχισε το ονειρεμένο ξεκίνημα στην δεύτερη θητεία του στην θέση αυτή, με εκτός έδρας νίκη επί της Αρσεναλ με 3-2.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, δήλωσε ότι η ομάδα του πρέπει να αξιοποιήσει το κύμα αυτοπεποίθησης που έχει σαρώσει την... μελαγχολία του «Ολντ Τράφορντ». Υπό τις οδηγίες του Κάρικ, η Γιουνάϊτεντ νίκησε με 2-0 την «αιώνια αντίπαλο», Σίτι και την πρωτοπόρο της Premier League, Αρσεναλ.

«Πρέπει να αξιοποιήσουμε το συναίσθημα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια και την αυτοπεποίθηση», επεσήμανε ο Κάρικ και πρόσθεσε:

«Πρέπει να είσαι αρκετά ταπεινός για να καταλάβεις πώς μπορέσαμε να πετύχουμε αυτά τα δύο μεγάλα αποτελέσματα. Δεν είναι εύκολο, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, να το εκμεταλλευθούμε και να το χρησιμοποιήσουμε ξανά. Τα γκολ ήταν φανταστικά και μέρος του ποδοσφαίρου ήταν καλό, ενώ ήμασταν επικίνδυνοι σε αρκετές στιγμές. Παράλληλα, έπρεπε να αμυνθούμε, αλλά ήταν απλώς μια εμφάνιση με λίγο από όλα, πραγματικά.

Δεν πρόκειται να απαντώ κάθε εβδομάδα για το τί θα συμβεί στη συνέχεια. Το απολαμβάνω και θα συνεχίσω να κάνω ό,τι μπορώ. Ξέρω ότι από την δική μου οπτική γωνία, το μόνο που έχω να κάνω, είναι να προχωρήσουμε στο επόμενο παιχνίδι. Έχουν περάσει λιγότερο από δύο εβδομάδες που είμαστε μαζί, οπότε αρκεί να συνεχίσουμε να αποκτούμε καλές συνήθειες και καλές ρουτίνες. Τα παιδιά ήταν φανταστικά σε αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να κοιτάξουμε πολύ μπροστά. Θα τερματίσουμε σε μία θέση, ανάλογα με τα αποτελέσματα μας».

