Πένθος για την ΕΝΠ - Έφυγε ο Γιώργος «Άσσιας»

Η ανακοίνωση των βυσσινί για ένα αγνό φίλο της ομάδας!

«Έφυγε σήμερα για το αιώνιο ταξίδι ένας αγνός Ενωσίτης, ένας πιστός στρατιώτης της Ένωσις!Ο αγαπητός μας Γιώργος, ο “Άσσιας” μας, δυστυχώς δεν είναι πλέον μαζί μας αλλά σίγουρα θα βλέπει την Ένωση του από ψηλά.Πάντα πρόθυμος να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο μπορούσε την ομάδα και τις προσπάθειες όλων των Διοικήσεων διαχρονικά. Πάντα στην πρώτη γραμμή, εντός και εκτός γηπέδων. Για πάντα Ενωσίτης.Στο καλό αγαπημένε μας Γιώργο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».