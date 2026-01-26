Στην Αγγλία ο Μανδάς, ολοκληρώνεται ο δανεισμός στην Μπόρνμουθ

Στην Αγγλία βρίσκεται ήδη ο Χρήστος Μανδάς, προκειμένου να υποβληθεί, πιθανότατα σήμερα, σε ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την Μπόρνμουθ.

Ο 24χρονος τερματοφύλακας θα μετακομίσει στην αγγλική ομάδα ως δανεικός από τη Λάτσιο έως το καλοκαίρι, με το «ενοίκιο» να κοστίζει 3 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχει και οψιόν αγοράς στα 17 εκατ. ευρώ, η οποία θα μπορούσε να καταστεί υποχρεωτική εάν επιτευχθούν ορισμένοι αγωνιστικοί στόχοι.

Ο Μανδάς είχε φέτος μόλις μια εμφάνιση, στο Κύπελλο, με τους «λατσιάλι» και ήταν προφανές πως δεν βρισκόταν στις πρώτες επιλογές του Μαουρίτσιο Σάρι, παρότι πέρσι είχε πολύ καλή παρουσία και συνολικά 20 συμμετοχές.

