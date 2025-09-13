Davis Cup : Με στόχο μια ιστορική επιτυχία, η Κύπρος υποδέχεται το Μονακό

Η Κύπρος παρουσιάζεται πανέτοιμη από αγωνιστικής και οργανωτικής πλευράς για τις αναμετρήσεις με το Μονακό στο πλαίσιο των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Davis Cup Group II που θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 13-14 στο ανακαινισμένο Εθνικό Κέντρο Τένις (ώρα έναρξης 17.00). Η ομάδα υπό την καθοδήγηση του Δημήτρη Ηροδότου και στελεχωμένη από τους Μενέλαο Ευσταθίου, Στυλιανό Χριστοδούλου, Ανδρέα Τίμνι, Ελευθέριο Νέο, και Νίκολας Κάμπελ θα διεκδικήσει την πρόκριση σε ένα επίπεδο που δεν έφτασε ποτέ στην ιστορία της, δηλαδή στα πλέι-οφ ανόδου για το Group 1 !!!

Το έργο της δεν θα είναι καθόλου εύκολο καθώς κοινός τόπος των δηλώσεων των δύο προπονητών στην δημοσιογραφική διάσκεψη που ακολούθησε την κλήρωση των αγώνων, ήταν ότι το Μονακό είναι το φαβορί της αναμέτρησης αφενός λόγω των ψηλότερων Ranking που έχουν οι αντισφαιριστές του σε σχέση με την κυπριακή ομάδα και αφετέρου η μεγαλύτερη εμπειρία που αυτοί διαθέτουν. Από την άλλη η Κύπρος αντιπαρατάσσει νεανικό ενθουσιασμό και το κίνητρο να καταγράψει μια ιστορική πρόκριση.

Ξεκίνημα με Στυλιανό Χριστοδούλου

Η κλήρωση των αγώνων που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Εθνικό Κέντρο Τένις, έφερε τον Στυλιανό Χριστοδούλου να μπαίνει πρώτος στο κορτ, έχοντας ως αντίπαλο τον καλύτερο εν δυνάμει Μονεγάσκο τον Βαλεντίν Βασερότ, Νο 205 στον κόσμο (17.00). Το πρόγραμμα του Σαββάτου θα κλείσει με την αναμέτρηση που θα ακολουθήσει τον πρώτο αγώνα ανάμεσα στους Μέλιο Ευσταθίου και Ρομέν Αρνεοντό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του διημέρου σύμφωνα με την κλήρωση έχει ως ακολούθως :

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου :

17.00 Τελετή έναρξης

Game 1 : Στυλιανός Χριστοδούλου Vs Βαλεντίν Βασερότ

Game 2 : Μέλιος Ευσταθίου Vs Ρομέν Αρνεοτό

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

17.00 Game 3 : Μέλιος Ευσταθίου / Ελευθέριος Νέος Vs Χούγκο Νις / Ρομέν Αρνεοτό

Game 4 : Μέλιος Ευσταθίου Vs Βαλεντίν Βασερότ

Game 5 : Στυλιανός Χριστοδούλου Vs Ρομέν Αρνεοντό

Οι δύο ομάδες

Κύπρος

Δημήτρης Ηροδότου (Κάπτεν) : Μενέλαος Ευσταθίου (Νο 871), Ανδρέας Τίμνι (Νο1078), Στυλιανός Χριστοδούλου (Νο1770), Ελευθέριος Νέος, Νίκολας Κάμπελ

Μονακό

Κουιλάρντ Γκιγιόμ (Κάπτεν) : Βαλεντίν Βασερότ (Νο205), Χιούγκο Νις (Doubles Rangking 20), Ρομέν Αρνεοντό (Doublew Rangking 42), Μπένζαμιν Μπαλερέτ, Κουιλάρντ Γκιγιόμ

Δημήτρης Λεοντής : Στήριξη στην ομάδα από το φίλαθλο κοινό. Στο πλαίσιο της κλήρωσης, ο Πρόεδρος της ΟΑΚ κ. Δημήτρης Λεοντής καλωσόρισε στην Κύπρο τα μέλη της αποστολής του Μονακό της οποίας ηγείται η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κα Μέλανι Αντουανέτ ντε Μασί με την οποία αντάλλαξε αναμνηστικά. Καλωσόρισε επίσης τα μέλη της διαιτητικής ομάδας και ευχήθηκε σε όλους καλή παραμονή στην Κύπρο. Ο κύριος Λεοντής απηύθυνε κάλεσμα στους φίλους της αντισφαίρισης να προσέλθουν στο Εθνικό Κέντρο Τένις στην Έγκωμη και να στηρίξουν τις προσπάθειες των αντισφαιριστών μας για μια ιστορική πρόκριση.

Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση – Τεράστιο ενδιαφέρον στο Μονακό

Οι αγώνες θα μεταδίδονται ζωντανά από το Ρικ στην Κύπρο, ωστόσο το ενδιαφέρον επεκτείνεται και στο Πριγκιπάτο όπου και εκεί θα μεταδίδονται ζωντανά από δύο διαφορετικά κανάλια (!!!). Προς το σκοπό αυτό βρίσκεται στην Κύπρο πολυμελής δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών αυτών που θα μεταδίδει τους αγώνες, ενώ συνολικά η αποστολή που έφτασε στην Κύπρο ξεπέρασε τα 15 άτομα.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και η Ομοσπονδία καλεί όλους τους φίλους του αθλήματος να βρεθούν στο Εθνικό Κέντρο Τένις για να στηρίξουν την προσπάθεια της Εθνικής ομάδας και των αντισφαιριστών μας. Η παρουσία και το χειροκρότημα του κόσμου μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η Ομοσπονδία έχει τη στήριξη για τους αγώνες από τους ακόλουθους χορηγούς τους οποίους επιθυμεί να ευχαριστήσει ιδιαίτερα : Team Sponsor: Petrolina, Tie Sponsors : AdTech Holdings. ΣΠΟΡ FM/24sports, Wilson, Joma, SIGMA Coatings.