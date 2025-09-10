ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρόωρος αποκλεισμός της Σάκκαρη στο Μεξικό

Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείσθηκε πρόωρα από το διεθνές τουρνουά, που διεξάγεται στην Γουαδαλαχάρα του Μεξικού, καθώς στην πρεμιέρα της στην διοργάνωση, έχασε με 6-2, 6-0 από την Γαλλίδα, Ελσα Ζακεμό.

Ο αγώνας διεκόπη εχθές (9/9) λόγω έντονης βροχόπτωσης και άρχισε εκ νέου τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ενώ η Γαλλίδα προηγείτο με 4-1 games στο πρώτο σετ.

Η Ζακεμό διεύρυνε το προβάδισμα της σε 5-1, η Σάκκαρη μείωσε σε 5-2, αλλά η Γαλλίδα κράτησε το σερβίς της και πήρε το σετ με 6-2. Στο δεύτερο σετ, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν κατάφερε να προβάλει αντίσταση στην αντίπαλο της, που επικράτησε με το επιβλητικό 6-0.

 

