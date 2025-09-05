Σαμπαλένκα και Ανισίμοβα στον τελικό του USA Open

Δύο μήνες μετά το... χαστούκι στον τελικό του Wimbledon, όπου ηττήθηκε με 6-0, 6-0 από την Πολωνή, Ιγκα Σβιάτεκ, η Αμάντα Ανισίμοβα θα έχει την ευκαιρία να παίξει σε ακόμη έναν τελικό Grand Slam, καθώς μετά την νίκη της επί της Ναόμι Οσάκα (Νο 24), θα διεκδικήσει το US Open απέναντι στην Λευκορωσίδα επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, Αρίνα Σαμπαλένκα.

Για να φθάσει στον τελικό, η Αμερικανίδα τενίστρια (Νο9 στον κόσμο) πήρε... εκδίκηση από την Σβιάτεκ επικρατώντας στον ημιτελικό με 6-4, 6-3 και απέκλεισε την Οσάκα με ανατροπή 6-7, 7-6, 6-3.

«Ηταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας, τις περισσότερες φορές νόμιζα ότι θα μου ξέφευγε», τόνισε η 24χρονη Ανισίμοβα μετά το τέλος της αναμέτρησης και πρόσθεσε: «Σε κάποιο σημείο, προσπάθησα να το αποδεχθώ. Αλλά προς το τέλος του δεύτερου σετ, προσπάθησα να υπενθυμίσω στον εαυτό μου τι διακυβευόταν. Το πιο σημαντικό ήταν να συνεχίσω να αγωνίζομαι».

«Είναι περίεργο, αλλά δεν νιώθω λυπημένη. Νιώθω ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα», εξήγησε από την πλευρά της η πρωταθλήτρια από την Ιαπωνία και συνέχισε: «Παρ' όλο που όταν παίζω σε ένα τουρνουά, θέλω να το κερδίσω... χαίρομαι που έχασα στον ημιτελικό, παρά στον πρώτο ή στον τρίτο γύρο. Ειλικρινά, πήγα λίγο πιο μακριά από ό,τι νόμιζα στην Νέα Υόρκη».

Νωρίτερα, ο πρώτος ημιτελικός ήταν μια επανάληψη του περυσινού τελικού στην Νέα Υόρκη, και το αποτέλεσμα ήταν πανομοιότυπο, καθώς η Σαμπαλένκα νίκησε την Αμερικανίδα, Τζέσικα Πεγκούλα (Νο 4), επίσης με ανατροπή (4-6, 6-3, 6-4).

Και αύριο (6/9), θα επιχειρήσει να γίνει η πρώτη παίκτρια μετά από την Σερίνα Ουίλιαμς -η οποία κατέκτησε το US Open από το 2012 έως το 2014- που θα κατακτήσει δύο συνεχόμενες χρονιές το τρόπαιο στην Νέα Υόρκη.

Κάτοχος τριών τίτλων σε Grand Slam, η 27χρονη Λευκορωσίδα έχει βιώσει μια σειρά από απογοητεύσεις αυτήν την σεζόν, καθώς ηττήθηκε στον τελικό του Australian Open και στο Roland Garros, αλλά και στον ημιτελικό του Wimbledon.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένη για αυτήν την νέα ευκαιρία, να παίξω σε αυτόν τον νέο τελικό», δήλωσε χαρακτηριστικά η Σαμπαλένκα και συνέχισε: «Το Σάββατο, θα παλέψω για κάθε πόντο σαν να είναι ο τελευταίος της ζωής μου».