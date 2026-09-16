Eπιστροφή στο Πεκίνο για τον Τζόκοβιτς έπειτα από 11 χρόνια

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς σε μία απρόσμενη είδηση, επιβεβαίωσε το γεγονός πως θα δηλώσει το παρών στο China Open στο Πεκίνο το 2026 σε τουρνουά που διεξάγεται από τις 28 Σεπτεμβρίου (28/9) έως και τις 4 Οκτωβρίου (4/10).

Ο Σέρβος μάλιστα δεν έχει ηττηθεί ποτέ στο συγκεκριμένο τουρνουά έχοντας ρεκόρ νικών 29-0, με έξι τίτλους σε ισάριθμες συμμετοχές, από το 2009 έως και το 2015.

Μετά τις απογοητευτικές του εμφανίσεις στο Σινσινάτι και στο US Open φαίνεται να οδηγείται σε ένα γεμάτο ασιατικό swing αφού εκτός συγκλονιστικού απροόπτου το συγκεκριμένο τουρνουά στο Πεκίνο θα διαδεχτεί εκείνο της Σανγκάης από τις 7 έως και 18 Οκτωβρίου (7-18/10).