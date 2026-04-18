Ξανά πρωταθλητές στα Σύνθετα οι Χριστοφίδης και Σερμπάν

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Φίλιππος Χριστοφίδης και η Στεφανία Σερμπάν αναδείχθηκαν πρωταθλητές στα Σύνθετα Αγωνίσματα και χάρισαν στον Γυμναστικό Σύλλογο τα Ολύμπια την πρώτη θέση. Το διήμερο 16 και 17 Απριλίου 2026, στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ στη Λευκωσία, νεαροί -ως επί το πλείστο- αθλητές και αθλήτριές μας, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό σε εντελώς διαφορετικά αγωνίσματα και κατάφεραν να καταρρίψουν όλοι τους τις ατομικές τους επιδόσεις, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για την προσωπική τους πρόοδο. Πέραν από την κούραση και την ειδική κατάσταση των διαφορετικών αγωνισμάτων, όλοι τους είχαν να αντιμετωπίσουν και τις πολύ παράξενες καιρικές συνθήκες, καθώς την Πέμπτη (16/04) υπήρχε πάρα πολλή ζέστη, ενώ την Παρασκευή (17/04) ο ουρανός τής Λευκωσίας ήταν φορτωμένος σκόνη και μάλιστα υπήρχαν κάποια διαστήματα βροχόπτωσης...

Οι τρεις καλύτερες επιδόσεις στους άνδρες, που πρόσφεραν τους περισσότερους βαθμούς, ήταν:

100μ.: Βαγιανός Βαγιανού (11.39) 776

100μ.: Φίλιππος Χριστοφίδης (11.44) 765

Μήκος: Φίλιππος Χριστοφίδης (6,46μ.) 688

Στις γυναίκες τις τρεις καλύτερες επιδόσεις είχαν οι:

100μ. εμπόδια: Στεφανία Σερμπάν (15.69) 753

200μ.: Εβελίνα Ιωαννίδου (26.76) 732

100μ. εμπόδια: Μακάιλα Εγιοντάμε (15.90) 727

Ταυτόχρονα με τα Σύνθετα Αγωνίσματα Ανδρών / Γυναικών, διεξήχθησαν και αυτά των Εφήβων / Νεανίδων, με τον Φίλιππο Χριστοφίδη τού ΓΣΟ να είναι ο κορυφαίος και στην κατηγορία κάτω των 20 ετών, ενώ στις Νεάνιδες τούς περισσότερους βαθμούς συγκέντρωσε η Μακάιλα Εσέλε Εγιοντάμε τού ΓΣΖ. Αξιοσημείωτο το ότι από τους αθλητές που ολοκλήρωσαν το Δέκαθλο, αποκλειστικά στην κατηγορία ανδρών ανήκουν μόνο ο 2ος Βαγιανός Βαγιανού και ο 7ος Ραφαήλ Δημητρίου, ενώ στο Έπταθλο η μόνη που ανήκει αποκλειστικά στην κατηγορία γυναικών ήταν η νικήτρια Στεφανία Σερμπάν.

* Πιο κάτω σάς παρουσιάζουμε την τελική κατάταξη και τις επιδόσεις ανά αγώνισμα των τριών πρώτων νικητών και νικητριών. Τα πλήρη και αναλυτικά αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα https://cyprus.opentrack.run/en-gb/x/2026/CYP/combined/

ΔΕΚΑΘΛΟ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Φίλιππος Χριστοφίδης (ΓΣΟ) 5.744β.

(100μ. 11.44, Μήκος 6,46μ., Σφαιροβολία 10,16μ., Ύψος 1,83μ., 400μ. 53,34, 110μ. εμπόδια 17.97, Δισκοβολία 26,52μ., Επί κοντώ 3,60μ., Ακοντισμός 50,10μ., 1.500μ. 5:19.32)

(2) Βαγιανός Βαγιανού (ΓΣΠρ) 4.223β.

(100μ. 11.39, Μήκος 5,36μ., Σφαιροβολία 9,86μ., Ύψος 1,60μ., 400μ. 55.05, 110μ. εμπόδια 20.49, Δισκοβολία 22,12μ., Επί κοντώ 2,50μ., Ακοντισμός 25,70μ., 1.500μ. 5:39.82)

(3) Μαρτίνος Χρυσάνθου (ΓΣΟ) 4.021β.

(100μ. 12.15, Μήκος 6,05μ., Σφαιροβολία 7,71μ., Ύψος 1,50μ., 400μ. 55.70, 110μ. εμπόδια 20.68, Δισκοβολία 21,00μ., Επί κοντώ 3,40μ., Ακοντισμός 24,67μ., 1.500μ. 6:10.58)

(4) Ιωάννης Ψαλτάκης (ΓΣΟ) 3.923β.

(5) Ντανιίλ Κουκίν (ΓΣΚ) 3.861β.

(6) Ανδρέας Παναγιώτου (ΓΣΖ) 3.223β.

(7) Ραφαήλ Δημητρίου (ΓΣΟ) 3.087β.

* Όλοι πέτυχαν ατομικές επιδόσεις.

* Δεν ολοκλήρωσαν Κωνσταντίνος Πανταζής (ΓΣΖ), Δημήτρης Χριστοφή (ΓΣΟ).

ΔΕΚΑΘΛΟ ΕΦΗΒΩΝ

(1) Φίλιππος Χριστοφίδης (ΓΣΟ) 5.744β.

(2) Μαρτίνος Χρυσάνθου (ΓΣΟ) 4.021β.

(3) Ιωάννης Ψαλτάκης (ΓΣΟ) 3.923β.

(4) Ντανιίλ Κουκίν (ΓΣΚ) 3.861β.

(5) Ανδρέας Παναγιώτου (ΓΣΖ) 3.223β.

ΕΠΤΑΘΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Στεφανία Σερμπάν (ΓΣΟ) 4.331β.

(100μ. εμπόδια 15.69, Ύψος 1,56, Σφαιροβολία 10,22μ., 200μ. 28.51, Μήκος 5,35μ., Ακοντισμός 30,43μ., 800μ. 2:36.62)

(2) Μακάιλα Εγιοντάμε (ΓΣΖ) 3.953β.

(100μ. εμπόδια 15.90, Ύψος 1,53μ., Σφαιροβολία 9,55μ., 200μ. 27.71, Μήκος 4,45μ., Ακοντισμός 31,86μ., 800μ. 2:47.62)

(3) Ελένη Αγγελή (ΓΣΟ) 3.736β.

(100μ. εμπόδια 18.77, Ύψος 1,41μ., Σφαιροβολία 9,60μ., 200μ. 26.90, Μήκος 5,22μ., Ακοντισμός 19,76μ., 800μ. 2:31.48)

(4) Εβελίνα Ιωαννίδου (ΓΣΠ) 3.492β.

(5) Λυδία Σεργίου (ΓΣΖ) 3.479β.

(6) Αλίσια Ομπίτσι (ΓΣΠ) 3.158β.

(7) Μαρίλια Παρσαμάκης (ΓΣΠ) 2.850β.

(8) Ελίνα Ξυρίχη (ΓΣΠ) 2.195β.

(9) Μαριάν Μπουντούκα (ΓΣΖ) 2.033β.

* Οι οκτώ (8) πρώτες σημείωσαν νέα ατομική επίδοση, ενώ θα μπορούσε για ατομικό και η Μπουντούκα, όμως μία ενόχληση δεν τής επέτρεψε να ολοκληρώσει τα 800μ.

* Δεν ολοκλήρωσε η Κλάρα Δέσποινα Παναγή (ΓΣΕ).

ΕΠΤΑΘΛΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

(1) Μακάιλα Εγιοντάμε (ΓΣΖ) 3.953β.

(2) Ελένη Αγγελή (ΓΣΟ) 3.736β.

(3) Εβελίνα Ιωαννίδου (ΓΣΠ) 3.492β.

(4) Λυδία Σεργίου (ΓΣΖ) 3.479β.

(5) Αλίσια Ομπίτσι (ΓΣΠ) 3.158β.

(6) Μαρίλια Παρσαμάκης (ΓΣΠ) 2.850β.

(7) Ελίνα Ξυρίχη (ΓΣΠ) 2.195β.

(8) Μαριάν Μπουντούκα (ΓΣΖ) 2.033β.

Οι κερδισμένοι βαθμοί...

Το Δέκαθλο Ανδρών και το Έπταθλο Γυναικών ήταν τα τρίτα αγωνίσματα που ολοκληρώθηκαν στα φετινά Παγκύπρια Πρωταθλήματα 107ο Ανδρών και 69ο Γυναικών, τα οποία είναι αφιερωμένα στον μέχρι πρόσφατα γενικό διευθυντή τής ΚΟΕΑΣ αείμνηστο Αντώνη Γεωργαλλίδη, ο οποίος απεβίωσε τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026. Οι κερδισμένοι βαθμοί που θα καρπωθούν οι Γυμναστικοί Σύλλογοι είναι οι ακόλουθοι:

ΔΕΚΑΘΛΟ ΑΝΔΡΩΝ: ΓΣΟ 13, ΓΣΠρ 5, ΓΣΚ 2, ΓΣΖ 1

ΕΠΤΑΘΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΓΣΟ 10, ΓΣΖ 7, ΓΣΠ 4

* Τις διαμορφωθείσες βαθμολογίες ανδρών και γυναικών, μπορείτε να τις δείτε στο κείμενο για τους δρόμους των 10.000μ.

* Σε ό,τι αφορά τα ΧΜ Παγκύπρια Πρωταθλήματα Εφήβων / Νεανίδων, τα Σύνθετα Αγωνίσματα ήταν τα πρώτα που διεξήχθησαν στο 2026 και η βαθμολογία διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΕΦΗΒΟΙ: ΓΣΟ 15, ΓΣΚ 3, ΓΣΖ 2.

ΝΕΑΝΙΔΕΣ: ΓΣΖ 9, ΓΣΠ 7, ΓΣΟ 5.