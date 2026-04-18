Πασχαλίδης και Κλαρκ πρώτευσαν στα 10.000μ.

Με τους αγώνες δρόμου των 10.000μ. ολοκληρώθηκαν τα τέσσερα αγωνίσματα που διεξάγονται εκτός τού κυρίως μενού των Παγκύπριων Πρωταθλημάτων Ανδρών - Γυναικών. Το απόγευμα τής Παρασκευής, 17 Απριλίου 2026, στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ στη Λευκωσία, οι αθλητές και οι αθλήτριές μας στους δρόμους αντοχής, παρά τον έντονο και ασταθή άνεμο, έκαναν αρκετά καλή κούρσα, με τους πρωτοπόρους να καταγράφουν ατομικές επιδόσεις. Δύο νεαροί αθλητές μας κέρδισαν για πρώτη φορά την 1η θέση και το χρυσό μετάλλιο στο συγκεκριμένο αγώνισμα, κάτι ενθαρρυντικό για τους δρόμους μεγάλων αποστάσεων και το μέλλον αυτών. Ο 20χρονος Αντώνιος Μάριος Πασχαλίδης τού ΓΣΕ ήταν αυτός που κάλυψε γρηγορότερα τις 25 στροφές τού σταδίου σε 32 λεπτά, 27 δευτερόλεπτα και 05 εκατοστά, ενώ στις γυναίκες νικήτρια αναδείχθηκε η 21χρονη Χάνα Μαρί Κλαρκ με 37:35.04.

 

Στους άνδρες, τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Ανδρέας Προδρόμου, επίσης τού ΓΣΕ, με τρίτο τον Ελλαδίτη αθλητή τού ΓΣΟ Νικόλαο Κωνσταντίνου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι οκτώ (8) από τους 13 αθλητές που τερμάτισαν, κατέγραψαν νέα ατομική επίδοση! Ενθαρρυντική και σημαντική είναι η επιστροφή στους αγώνες, με νέα μάλιστα ατομική επίδοση, τής Μερόπης Παναγιώτου τού ΓΣΠ, κατόχου τού παγκύπριου ρεκόρ στα 5.000μ., η οποία τερμάτισε -χωρίς ενοχλήσεις- στη 2η θέση! Η αειθαλής «αιώνια νεάνιδα» και νικήτρια σε Μαραθώνιο και Ημιμαραθώνιο, Έλια Ιωάννου, πρόσφερε κι άλλους βαθμούς στον ΓΣΠ, τερματίζοντας στην 3η θέση. Στα 10.000μ. γυναικών καταγράφηκαν τέσσερις (4) νέες ατομικές επιδόσεις.

 

Τα πλήρη αποτελέσματα στους δρόμους των 10.000μ. είναι τα ακόλουθα:

10.000Μ. ΑΝΔΡΩΝ

(1) Αντώνιος Μάριος Πασχαλίδης (ΓΣΕ)     32:27.05 ατ.επ.

(2) Ανδρέας Προδρόμου (ΓΣΕ)                    32:35.78 ατ.επ.

(3) Νικόλαος Κωνσταντίνου (ΓΣΟ)              32:53.57 ατ.επ.

(4) Χρύσανθος Χρυσάνθου (ΓΣΚ)                32:57.48 ατ.επ.

(5) Νικόλας Φράγκου (ΓΣΠ)                         33:10.38

(6) Αντρέα Μισιάρα (ΓΣΠ)                             34:00.59 ατ.επ.

(7) Χρίστος Γεωργίου (ΓΣΚ)                         34:03.17

(8) Μιχαΐλ Μάντσεφ (ΓΣΟ)                            35:12.79 ατ.επ.

(9) Πάβελ Κοσίχ (ΓΣΟ)                                  32:29.59 ατ.επ.

(10) Αλμπέρτο Μπούλο (ΓΣΕ)                      36:41.00

(11) Γεώργιος Χαράκης (ΓΣΠρ)                   36:51.54

(12) Αντώνης Αναστασίου (ΓΣΕ)                 37:30.04 ατ.επ.

(13) Γεώργιος Παπαγεωργίου (ΓΣΟ)           39:21.70

- Παναγιώτης Αντωνίου (ΓΣΚ)                      Δεν τερμάτισε

 

10.000Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Χάνα Μαρί Κλαρκ (ΓΣΟ)                         37:35.04 ατ.επ.

(2) Μερόπη Παναγιώτου (ΓΣΠ)                    37:38.55 ατ.επ.

(3) Ελένη Ιωάννου (ΓΣΠ)                              38:09.05

(4) Χρυσοβαλάντω Τούμπα (ΓΣΠ)              39:36.73 ατ.επ.

(5) Αλεξάνδρα Καλιστράτοβα (ΓΣΚ)            40:32.68

(6) Ιρίνα Μπέβζικ (ΓΣΖ)                                 41:59.64 ατ.επ.

(7) Άννα Κωνσταντινίδου (ΓΣΠ)                   42:35.16

(8) Αλμπίνα Χαμπίροβα (ΓΣΚ)                     42:57.92

(9) Σταυρούλα Θρασυβούλου (ΓΣΟ)           43:11.69

(10) Σάρα Πατσαλίδου (ΓΣΠ)                       47:37.77

- Ταμάρα Μετέλεβα (ΓΣΟ)                            Δεν τερμάτισε

- Ζοζάν Τιμουρτουρκάν (ΓΣΟ)                      Δεν τερμάτισε

 

Η βαθμολογική κατάταξη

Με την ολοκλήρωση των Ημιμαραθωνίου, Μαραθωνίου, Σύνθετων Αγωνισμάτων και 10.000μ., η βαθμολογική κατάταξη των Γυμναστικών Συλλόγων μας, στα φετινά Παγκύπρια Πρωταθλήματα έχει διαμορφωθεί ως ακολούθως:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Γ.Σ. Ευαγόρας Αμμοχώστου                   36

(2) Γ.Σ. τα Ολύμπια Λεμεσού                        30

(3) Γ.Σ. Κόροιβος Πάφου                              9

(4) Γ.Σ. Πράξανδρος Κερύνειας                    5

(5) Γ.Σ. Παγκύπρια Λευκωσίας                     3

(6) Γ.Σ. Ζήνων Λάρνακας                              1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Γ.Σ. τα Ολύμπια Λεμεσού                        30

(2) Γ.Σ. Παγκύπρια Λευκωσίας                     28

(3) Γ.Σ. Ζήνων Λάρνακας                              15

(4) Γ.Σ. Ευαγόρας Αμμοχώστου                   6

(5) Γ.Σ. Κόροιβος Πάφου                              4

(6) Γ.Σ. Πράξανδρος Κερύνειας                    1

* Να θυμίσουμε ότι το κυρίως μενού των φετινών Medochemie Παγκύπριων Πρωταθλημάτων 107ο Ανδρών και 69ο Γυναικών, θα πραγματοποιηθεί το σαββατοκύριακο 27 και 28 Ιουνίου 2026, στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ στη Λευκωσία και θα είναι αφιερωμένα στον μέχρι πρόσφατα γενικό διευθυντή τής ΚΟΕΑΣ αείμνηστο Αντώνη Γεωργαλλίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026.

