Ο Σιμεόνε ζήτησε δημόσια συγνώμη σε Πέρεθ και Βινίσιους για τη συμπεριφορά του στο Ατλέτικο-Ρεάλ

Σε μια σπάνια κίνηση, τόσο από τον ίδιο όσο και... γενικότερα, ο Ντιέγκο Σιμεόνε θέλησε να απολογηθεί δημόσια για την συμπεριφορά του στον ημιτελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ ανάμεσα στην Ατλέτικο και τη Ρεάλ (1-2).

Ο Αργεντινός προπονητής είχε εξοργίσει τον Βινίσιους Ζούνιορ κάνοντάς του νόημα πως το κοινό τον αποδοκιμάζει, ενώ του είπε πως με τα όσα κάνει ο Βραζιλιάνος επιθετιός ο πρόεδρος της «βασίλισσας», Φλορεντίνο Πέρεθ, θα τον διώξει από την ομάδα.

«Πρώτα απ 'όλα, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Πέρεθ και τον Βινίσιους για ό,τι συνέβη. Δεν είναι σωστό εκ μέρους μου να βάζω τον εαυτό μου σε αυτή τη θέση και προφανώς αποδέχομαι ότι έκανα λάθος. Η ομάδα που κερδίζει είναι αυτή που αξίζει να περάσει, οπότε αυτό είναι όλο. Η Μπαρτσελόνα είναι μια πολύ καλή ομάδα που άξιζε να κερδίσει το Σούπερ Καπ», τόνισε ο «Τσόλο» Σιμεόνε.

Mετά το ματς, ο «Βίνι» σχολίασε κάτω από μια ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο με φωτογραφία του ιδίου με τον Σιμεόνε «…Πάλι έχασες σε νοκ άουτ παιχνίδι!».

