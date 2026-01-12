Δοκίμασε τον 17χρονο Ντάριν Χάβεζ η ΑΕΚ

Την αποκάλυψη πως η ΑΕΚ δοκίμασε στις προπονήσεις της την περασμένη εβδομάδα τον Ντάριν Χάβεζ έκανε ο σουηδικός Τύπος. Ο 17χρονος Σουηδός επιθετικός αποχώρησε από την Ντέγκερφορς, με την U17 της οποίας είχε 54 γκολ σε 31 συμμετοχές, ενώ είχε επίσης 4 γκολ σε 11 εμφανίσεις με την U19. Ο νεαρός άσος αναφέρει πως περιμένει απάντηση από την ΑΕΚ, ενώ θα δοκιμαστεί προσεχώς και από την Γκάις στην πατρίδα του.

«Ένιωσα πολύ ωραία που μου δόθηκε η ευκαιρία από την ΑΕΚ και θα έλεγα ότι πήγε πολύ καλά», δήλωσε ο Χάβεζ στο Fotbolltransfers.com.

«Ακόμη δεν έχω κάποια απάντηση. Πρώτα κοιτάζουν και μετά δίνουν σχόλια. Προπονούμαι αυτή τη στιγμή και θα δούμε πώς θα πάει, αλλά πήρα ένα θετικό συναίσθημα από το πώς μου φέρθηκαν. Για μένα είναι προφανές γιατί δεν είναι μια ευκαιρία που έρχεται κάθε μέρα», πρόσθεσε.

Για την απόφαση να αποχωρήσει από την Ντέγκερφορς είπε: «Είχα μια φανταστική χρονιά και με σχεδόν 60 γκολ και 23 ασίστ την περασμένη σεζόν. Ένιωσα ότι χρειαζόμουν νέες προκλήσεις για να συνεχίσω να εξελίσσομαι. Δεν ήρθε κάποια πρόταση για συμβόλαιο από την πρώτη ομάδα, κάτι που θεώρησα αρκετά περίεργο».

Αναφορικά με την δοκιμή του από την Γκάις τόνισε: «Αισθάνομαι υπέροχα, ανυπομονώ πραγματικά. Το να έχω μια τέτοια ευκαιρία στην Γκάις, όπου η πρώτη της ομάδα κατέκτησε μια θέση στην Ευρώπη και η ομάδα νέων μόλις έφτασε στην Allsvenskan, είναι ωραίο. Είναι ένας σύλλογος που τα πάει καλά, τόσο στην ακαδημία όσο και στην πρώτη ομάδα».

Ερωτηθείς αν έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα σε έναν σουηδικό σύλλογο υψηλού επιπέδου ή στο εξωτερικό απάντησε: «Τόσο ένας σουηδικός σύλλογος υψηλού επιπέδου όσο και ένας ξένος σύλλογος ακούγονται υπέροχοι, δεν έχει και τόση σημασία. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να εξελιχθώ περαιτέρω στο σωστό περιβάλλον».

Ο Αλάγκι Σοσέχ, ο οποίος εκπροσωπεί τον παίκτη, δίνει την άποψή του για το μέλλον του: «Είναι ένας γρήγορος, εργατικός επιθετικός με πολύ καλές ικανότητες και έχει ένα λαμπρό μέλλον μπροστά του. Είναι σημαντικό ο Ντάριν να έχει ένα πιο σκληρό περιβάλλον προπόνησης και αγώνα, είχε πολύ εύκολα τα πράγματα κατά τη διάρκεια της σεζόν του 2025, λέει ο ατζέντης του».