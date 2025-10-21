Οι κορυφαίες / κορυφαίοι στους δρόμους ημιαντοχής και αντοχής στο 2025

Οι δρόμοι ημιαντοχής και αντοχής αναδεικνύουν σχεδόν κάθε χρόνο και κάποιους νέους πρωταγωνιστές, ακόμα και σε δεύτερους ή τρίτους ρόλους, με τους κορυφαίους, εξειδικευμένους σε αυτές τις αποστάσεις, να νιώθουν τον ερχομό τής νέας γενιάς. Στις γυναίκες, η Σταύρη Φιλίππου έκανε την καλύτερη χρονιά της στα 800μ., καταρρίπτοντας το δικό της ρεκόρ στον κλειστό στίβο (2:03.86), ενώ κατέγραψε τη δεύτερη κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στον ανοικτό στίβο με 2:01.95. Στις υπόλοιπες τρεις αποστάσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας εμφανίστηκε μία νέα πρωταγωνίστρια, η 20χρονη Αλίσια Σόφι Χάι Φίνις, η οποία έχει αποκτήσει πλέον την κυπριακή υπηκοότητα και είναι σε θέση να ενισχύσει σημαντικά και την Εθνική μας ομάδα. Η Φίνις κατέγραψε τούς καλύτερους χρόνους στα 1.500μ., τα 5.000μ. και τα 10.000μ., βελτιώνοντας τις ατομικές της επιδόσεις. Ιδιαίτερα σημαντική περίπτωση αποτελεί άλλη μία 20χρονη, η Χάνα Μαρί Κλαρκ, η οποία έχει κυπριακή καταγωγή, αλλά βρετανική υπηκοότητα, καταγράφοντας πολύ καλούς χρόνους και στους δρόμους ημιαντοχής και στους δρόμους αντοχής.

Στην κατηγορία των ανδρών, η σταθερή ανεκτίμητη αξία τού Αμίν Χαντίρι εμφανίστηκε και στο 2025, ο οποίος, για ακόμα μία χρονιά, κατέγραψε τούς πιο γρήγορους χρόνους στους δρόμους αντοχής. Νέο πρόσωπο, με πολύ καλές προοπτικές, με την απόκτηση εμπειριών, είναι ο 19χρονος Αντώνιος Μάριος Πασχαλίδης. Στα 1.500μ. πρωταγωνιστής και στο 2025 ήταν ο σταθερά ανεβασμένος Αντρέα Μισιάρα, ο οποίος βελτίωσε δύο φορές την ατομική του επίδοση. Ο τραυματισμός τού κορυφαίου αθλητή μας στα 800μ. τα τελευταία χρόνια, Σταύρου Σπύρου και η μόνο μία κούρσα στη χρονιά, έδωσε την ευκαιρία σε έναν 18χρονο να αναδείξει το ταλέντο του και να καταγράψει τον καλύτερο χρόνο στο 2025. Ο Ες Μπάμπα Σοράι έζησε μία ιδιαίτερη χρονιά φέτος, εκπροσωπώντας για πρώτη φορά την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων, βελτιώνοντας συνεχώς τούς χρόνους του και αναμένεται σύντομα να τρέξει κάτω από το 1:50...

* Πιο κάτω σάς παρουσιάζουμε τις κορυφαίες αθλήτριές μας και τους κορυφαίους αθλητές μας στους δρόμους ημιαντοχής και αντοχής, καθώς και τούς καλύτερους χρόνους στις μικρότερες ηλικιακά κατηγορίες.

* Στη φωτογραφία, οι καλύτεροι της χρονιάς Σταύρη Φιλίππου (800μ.), Αλίσια Φίνις (1.500μ., 5.000μ. και 10.000μ.), Ες Μπάμπα Σοράι (800μ.), Αντρέα Μισιάρα (1.500μ.) και Αμίν Χαντίρι (5.000μ., 10.000μ.).

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ 2025 ΣΤΑ 800Μ.

Θ.

ΑΘΛΗΤΡΙΑ

ΗΜΕΡ.

ΤΟΠΟΣ

ΕΠΙΔ.

1

Σταύρη Φιλίππου (ΓΣΚ)

28/06/25

Μάριμπορ

2:01.95

2

Μαρία Νικολάου (ΓΣΠ)

03/08/25

Λεμεσός

2:12.74

3

Ευανθία Μονιάτη (ΓΣΟ)

03/08/25

Λεμεσός

2:13.83

4

Αναστασία Παπαδοβασιλάκη (ΓΣΚ)

03/08/25

Λεμεσός

2:14.46

5

Άρτεμις Πετκόβσκι (ΓΣΠ)

22/06/25

Λευκωσία

2:19.82

6

Βικτώρια Ανδρέου (ΓΣΠ)

19/07/25

Χ-Ζόλντερ

2:20.46

7

Ελπίδα Αχιλλείδου (ΓΣΕ)

05/07/25

Λεμεσός

2:20.66

8

Μαργαρίτα Στυλιανού (ΓΣΕ)

08/04/25

Λευκωσία

2:22.28

9

Χριστίνα Πιέρου Κουκ (ΓΣΟ)

17/05/25

Λευκωσία

2:23.92

10

Λία Πρίμιχ (ΓΣΚ)

05/07/25

Λεμεσός

2:27.37

Χωρίς κυπριακό διαβατήριο

Χάνα Μαρί Κλαρκ (ΓΣΟ)

18/06/25

Τουίκενχαμ

2:11.90

Μαρίγια Γκένζελμαν (ΓΣΚ)

03/08/25

Λεμεσός

2:19.22

Εκατερίνα Νασέκινα (ΓΣΚ)

30/07/25

Λευκωσία

2:22.69

Πολίνα Κουκίνα (ΓΣΚ)

05/07/25

Λεμεσός

2:26.89

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 23 ΕΤΩΝ

1

Μαρία Νικολάου (ΓΣΠ) (2005)

03/08/25

Λεμεσός

2:12.74

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ

1

Αναστασία Παπαδοβασιλάκη (ΓΣΚ) (2006)

03/08/25

Λεμεσός

2:14.46

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

1

Ευανθία Μονιάτη (ΓΣΟ) (2010)

03/08/25

Λεμεσός

2:13.83

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ 2025 ΣΤΑ 1.500Μ.

Θ.

ΑΘΛΗΤΡΙΑ

ΗΜΕΡ.

ΤΟΠΟΣ

ΕΠΙΔ.

1

Αλίσια Φίνις (ΓΣΟ)

18/04/25

Αζούσα

4:37.32

2

Μαρία Νικολάου (ΓΣΠ)

29/06/25

Μάριμπορ

4:40.59

3

Αναστασία Παπαδοβασιλάκη (ΓΣΚ)

16/05/25

Λευκωσία

4:50.36

4

Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου (ΓΣΠ)

22/02/25

Πειραιάς

4:51.51 (i)

5

Βικτώρια Ανδρέου (ΓΣΠ)

02/08/25

Λεμεσός

4:53.90

6

Χριστίνα Πιέρου Κουκ (ΓΣΟ)

16/05/25

Λευκωσία

4:54.48

7

Ελπίδα Αχιλλείδου (ΓΣΕ)

21/06/25

Λευκωσία

5:02.48

8

Δέσποινα Λεμονάρη (ΓΣΚ)

16/05/25

Λευκωσία

5:06.25

9

Έμιλυ Μικελλίδη (ΓΣΚ)

02/08/25

Λεμεσός

5:08.08

10

Μπερναντέτ Σκορδή (ΓΣΟ)

04/07/25

Λεμεσός

5:12.50

(i) indoor - κλειστός στίβος

Χωρίς κυπριακό διαβατήριο

Χάνα Μαρί Κλαρκ (ΓΣΟ)

28/05/25

Γουίμπλεντον

4:28.91

Μέιβι Ελίζαμπεθ Έβανς (ΓΣΠ)

16/05/25

Λευκωσία

4:44.82

Αλεξάνδρα Καλιστράτοβα (ΓΣΚ)

16/05/25

Λευκωσία

4:54.63

Μαρίγια Γκένζελμαν (ΓΣΚ)

11/06/25

Λευκωσία

4:56.83

Εκατερίνα Νασέκινα (ΓΣΚ)

29/07/25

Λευκωσία

4:59.33

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 23 ΕΤΩΝ

1

Αλίσια Φίνις (ΓΣΟ) (2005)

18/04/25

Αζούσα

4:37.32

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ

1

Αναστασία Παπαδοβασιλάκη (ΓΣΚ) (2006)

16/05/25

Λευκωσία

4:50.36

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

1

Χριστίνα Πιέρου Κουκ (ΓΣΟ) (2009)

16/05/25

Λευκωσία

4:54.48

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ 2025 ΣΤΑ 5.000Μ.

Θ.

ΑΘΛΗΤΡΙΑ

ΗΜΕΡ.

ΤΟΠΟΣ

ΕΠΙΔ.

1

Αλίσια Φίνις (ΓΣΟ)

27/03/25

Όστιν

16:49.75

2

Μαρία Παπαναστασίου (ΓΣΟ)

15/06/25

Τρίκαλα

17:21.32

3

Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου (ΓΣΠ)

03/08/25

Λεμεσός

18:08.15

4

Ελένη Ιωάννου (ΓΣΠ)

17/05/25

Λευκωσία

18:25.45

5

Σταυρούλα Θρασυβούλου (ΓΣΟ)

03/08/25

Λεμεσός

19:48.74

Χωρίς κυπριακό διαβατήριο

Χάνα Μαρί Κλαρκ (ΓΣΟ)

23/05/25

Λονδίνο

16:37.33

Μέιβι Ελίζαμπεθ Έβανς (ΓΣΠ)

05/07/25

Λεμεσός

18:05.65

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 23 ΕΤΩΝ

1

Αλίσια Φίνις (ΓΣΟ) (2005)

27/03/25

Όστιν

16:49.75

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ

1

Χριστίνα Πιέρου Κουκ (ΓΣΟ) (2009)

05/07/25

Λεμεσός

21:10.41

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

1

Χριστίνα Πιέρου Κουκ (ΓΣΟ) (2009)

05/07/25

Λεμεσός

21:10.41

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ 2025 ΣΤΑ 10.000Μ.

Θ.

ΑΘΛΗΤΡΙΑ

ΗΜΕΡ.

ΤΟΠΟΣ

ΕΠΙΔ.

1

Αλίσια Φίνις (ΓΣΟ)

27/05/25

Ανδόρα

36:22.71

2

Μαρία Παπαναστασίου (ΓΣΟ)

04/04/25

Λευκωσία

37:20.02

3

Ελένη Ιωάννου (ΓΣΠ)

04/04/25

Λευκωσία

37:39.37

4

Μερόπη Παναγιώτου (ΓΣΠ)

04/04/25

Λευκωσία

38:49.50

5

Κυριακή Πάντου (ΓΣΟ)

04/04/25

Λευκωσία

41:12.35

Χωρίς κυπριακό διαβατήριο

Σβιτλάντα Κορόμπκινα (ΓΣΟ)

04/04/25

Λευκωσία

38:33.46

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ 2025 ΣΤΑ 800Μ.

Θ.

ΑΘΛΗΤΗΣ

ΗΜΕΡ.

ΤΟΠΟΣ

ΕΠΙΔ.

1

Ες Μπάμπα Σοράι (ΓΣΚ)

13/07/25

Κραϊόβα

1:51.45

2

Αντρέα Μισιάρα (ΓΣΠ)

03/08/25

Λεμεσός

1:56.47

3

Σταύρος Σπύρου (ΓΣΠ)

03/08/25

Λεμεσός

1:56.53

4

Γιώργος Κωνσταντίνου (ΓΣΟ)

11/06/25

Χολαργός

1:57.20

5

Μάρκος Αντωνιάδης (ΓΣΟ)

23/02/25

Πειραιάς

1:57.26 (i)

6

Αντώνης Διαμαντάκης (ΓΣΟ)

03/08/25

Λεμεσός

1:57.29

7

Δημοσθένης Αδάμου (ΓΣΠρ)

05/07/25

Χαλκίδα

1:57.30

8

Κωνσταντίνος Σμυρίλλης (ΓΣΠ)

05/07/25

Λεμεσός

1:58.03

9

Μάριος Σπύρου (ΓΣΠ)

03/08/25

Λεμεσός

1:59.57

10

Ρένος Κωμοδρόμος (ΓΣΚ)

05/07/25

Λεμεσός

1:59.89

(i) indoor - κλειστός στίβος

Χωρίς κυπριακό διαβατήριο

Ελάιτζα Πάτρικ Γκουλντ (ΓΣΟ)

05/07/25

Λεμεσός

1:52.43

Αλεξάντρ Νασέκιν (ΓΣΚ)

05/07/25

Λεμεσός

1:59.64

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 23 ΕΤΩΝ

1

Γιώργος Κωνσταντίνου (ΓΣΟ) (2005)

11/06/25

Χολαργός

1:57.20

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ

1

Ες Μπάμπα Σοράι (ΓΣΚ) (2007)

13/07/25

Κραϊόβα

1:51.45

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

1

Κωνσταντίνος Σμυρίλλης (ΓΣΠ) (2008)

05/07/25

Λεμεσός

1:58.03

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ 2025 ΣΤΑ 1.500Μ.

Θ.

ΑΘΛΗΤΗΣ

ΗΜΕΡ.

ΤΟΠΟΣ

ΕΠΙΔ.

1

Αντρέα Μισιάρα (ΓΣΠ)

26/07/25

Βόλος

3:49.37

2

Γιώργος Κωνσταντίνου (ΓΣΟ)

07/06/25

Αθήνα

3:59.99

3

Αναστάσιος Κουσής (ΓΣΠ)

28/05/25

Γουότφορντ

4:01.09

4

Αντώνιος Μάριος Πασχαλίδης (ΓΣΕ)

02/08/25

Λεμεσός

4:05.25

5

Ες Μπάμπα Σοράι (ΓΣΚ)

02/08/25

Λεμεσός

4:05.52

6

Μάριος Σπύρου (ΓΣΠ)

16/05/25

Λευκωσία

4:09.36

7

Νεόφυτος Λεμονάρης (ΓΣΚ)

16/05/25

Λευκωσία

4:09.92

8

Κωνσταντίνος Σμυρίλλης (ΓΣΠ)

29/07/25

Λευκωσία

4:12.23

9

Κωνσταντίνος Μικελλίδης (ΓΣΚ)

15/02/25

Πειραιάς

4:12.55 (i)

10

Μάριος Σεργίου (ΓΣΚ)

16/05/25

Λευκωσία

4:15.12

(i) indoor - κλειστός στίβος

Χωρίς κυπριακό διαβατήριο

Ελάιτζα Πάτρικ Γκουλντ (ΓΣΟ)

04/07/25

Λεμεσός

4:02.39

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 23 ΕΤΩΝ

1

Γιώργος Κωνσταντίνου (ΓΣΟ) (2003)

07/06/25

Αθήνα

3:59.99

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ

1

Αντώνιος Μάριος Πασχαλίδης (ΓΣΕ) (2006)

02/08/25

Λεμεσός

4:05.25

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

1

Κωνσταντίνος Σμυρίλλης (ΓΣΠ) (2008)

29/07/25

Λευκωσία

4:12.23

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ 2025 ΣΤΑ 5.000Μ.

Θ.

ΑΘΛΗΤΗΣ

ΗΜΕΡ.

ΤΟΠΟΣ

ΕΠΙΔ.

1

Αμίν Χαντίρι (ΓΣΖ)

29/05/25

Ανδόρα

14:46.30

2

Γιώργος Τοφή (ΓΣΕ)

17/05/25

Λευκωσία

15:03.50

3

Αντώνιος Μάριος Πασχαλίδης (ΓΣΕ)

03/08/25

Λεμεσός

15:14.59

4

Αναστάσιος Κουσής (ΓΣΠ)

03/08/25

Λεμεσός

15:39.34

5

Ανδρέας Προδρόμου (ΓΣΕ)

17/05/25

Λευκωσία

15:43.69

6

Χρίστος Γεωργίου (ΓΣΚ)

17/05/25

Λευκωσία

16:11.90

7

Κωνσταντίνος Μικελλίδης (ΓΣΚ)

03/08/25

Λεμεσός

16:24.83

8

Χρύσανθος Χρυσάνθου (ΓΣΚ)

03/08/25

Λεμεσός

16:24.87

9

Χρίστος Κυρίλλου (ΓΣΖ)

03/08/25

Λεμεσός

16:35.75

10

Παναγιώτης Αντωνίου (ΓΣΚ)

03/08/25

Λεμεσός

16:57.22

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 23 ΕΤΩΝ

1

Αναστάσιος Κουσής (ΓΣΠ (2003)

03/08/25

Λεμεσός

15:39.34

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ

1

Αντώνιος Μάριος Πασχαλίδης (ΓΣΕ) (2006)

03/08/25

Λεμεσός

15:14.59

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

1

Παναγιώτης Κρατημένος (ΓΣΟ) (2008)

05/07/25

Λεμεσός

17:17.15

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ 2025 ΣΤΑ 10.000Μ.

Θ.

ΑΘΛΗΤΗΣ

ΗΜΕΡ.

ΤΟΠΟΣ

ΕΠΙΔ.

1

Αμίν Χαντίρι (ΓΣΖ)

31/05/25

Ανδόρα

31:06.47

2

Νεόφυτος Λεμονάρης (ΓΣΚ)

04/04/25

Λευκωσία

32:00.2 χ

3

Αντώνιος Μάριος Πασχαλίδης (ΓΣΕ)

04/04/25

Λευκωσία

33:10.3 χ

4

Νικόλας Φράγκου (ΓΣΠ)

04/04/25

Λευκωσία

33:40.8 χ

5

Ανδρέας Προδρόμου (ΓΣΕ)

04/04/25

Λευκωσία

33:54.3 χ