ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τρομερός Τεντόγλου: «Ήταν πολύ… τίποτα για εμένα αυτό το άλμα - Αυτό είναι το στάδιό μου, τα λέμε στον τελικό»!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τρομερός Τεντόγλου: «Ήταν πολύ… τίποτα για εμένα αυτό το άλμα - Αυτό είναι το στάδιό μου, τα λέμε στον τελικό»!

Τρομερή ατάκα από τον Μίλτο Τεντόγλου μετά την άνετη πρόκριση στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου.

Με ένα και μόνο άλμα στα 8,17 μέτρα, ο Μίλτος Τεντόγλου εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την κλάση του.

Μισή ώρα μετά την προσπάθειά του, ο χρυσός Ολυμπιονίκης εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος, δηλώνοντας στην ΕΡΤ: «Έκανα αυτό που ήθελα. Ένα άλμα. Γιατί το πόδι μου δεν είναι ακόμα καλά και δεν ήθελα να το ζορίσω. Είναι καλύτερα όμως. Αν έκανα τρία άλματα, στον τελικό θα ήταν πιο δύσκολα. Είμαι σε καλή κατάσταση. Σταμάτησα κιόλας πριν από το άλμα. Ήταν πολύ τίποτα για μένα αυτό το άλμα. Αυτό είναι το στάδιό μου εδώ. Είναι αληθινό μήκος».

Ο Τεντόγλου αναφέρθηκε και στις συνθήκες του αγώνα, σχολιάζοντας τη ζέστη και τις ιδιαιτερότητες της προθέρμανσης: «Η ζέστη είναι καλή για επίδοση. Το ζέσταμα γίνεται σε διαφορετικό στάδιο, είκοσι λεπτά μακριά, και μας φέρνει λεωφορείο εδώ. Αλλά η ζέστη βοηθάει για να μην κρυώσεις. Βοηθάει πάρα πολύ στο αίμα».

Με το βλέμμα στραμμένο στον τελικό, ο Έλληνας πρωταθλητής έκλεισε τις δηλώσεις του με το γνώριμο ύφος του: «Τα λέμε στον τελικό. Γεια».

Ο τελικός του μήκους αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ο Τεντόγλου δείχνει έτοιμος να υπερασπιστεί τον τίτλο του και να προσφέρει ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση.

sport-fm.gr

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορίες

ΣΤΙΒΟΣΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη