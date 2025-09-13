Παγκόσμιο: Ξεκίνημα με Φίλιππα Φωτοπούλου...

Η ώρα για την έναρξη τού 20ού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου έφτασε. Το Τόκιο είναι πανέτοιμο να φιλοξενήσει τούς κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες τού κόσμου, από το πρωί τού Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου 2025, έως και την Κυριακή (21/09/25). Με την πρωτεύουσα της Ιαπωνίας έχουμε έξι ώρες διαφορά και όταν θα λάμπει ο ήλιος εκεί, εμείς θα βρισκόμαστε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Γι’ αυτό θα πρέπει να προσαρμοστούν και οι Κύπριοι φίλοι τού στίβου νωρίς και να «ζούμε» για τις επόμενες ημέρες σε ώρες Τόκιο.

Ο κυπριακός στίβος θα εκπροσωπηθεί στην κορυφαία αυτή διοργάνωση (μετά τούς Ολυμπιακούς) για 17η φορά και μάλιστα για πρώτη φορά μόνο από γυναίκες. Ήδη στο Τόκιο, για να προσαρμοστούν με το ωράριο και να ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους, βρίσκονται οι δίδυμες αδελφές Φωτοπούλου, Ολίβια (200μ.) και Φίλιππα (μήκος), η Βαλεντίνα Σάββα (σφυροβολία) και η Ελένα Κουλιτσένκο (ύψος). Το Σάββατο (13/9) θα αναχωρήσει και η Στυλιάνα Ιωαννίδου (ύψος). Και οι πέντε (5) αθλήτριές μας έκαναν καταπληκτική χρονιά και κατάφεραν πανάξια να συμπεριληφθούν στις κορυφαίες αθλήτριες στον κόσμο στο αγώνισμά τους, κάτι για το οποίο τούς αξίζουν τα θερμότερα συγχαρητήρια.

Πρώτη στη μάχη της διάκρισης θα ριχθεί το μεσημέρι τού Σαββάτου για μας (απόγευμα στο Τόκιο), η Φίλιππα Φωτοπούλου, η οποία θα λάβει μέρος στα προκριματικά τού μήκους. Στις 18:30 ώρα Τόκιο (12:30 μεσημέρι για μας) θα αρχίσουν ταυτόχρονα στο «Ολυμπιακό Στάδιο» τού Τόκιο τα δύο προκριματικά γκρουπ, τα οποία αποτελούνται από 18 αθλήτριες. Η δικιά μας πρωταθλήτρια τοποθετήθηκε στο δεύτερο γκρουπ και θα κάνει 9η τις προσπάθειές της. Ως όριο απευθείας πρόκρισης για τον τελικό τέθηκαν από την Παγκόσμια Ομοσπονδία τα 6,75μ. ή θα προκριθούν οι 12 κορυφαίες των προκριματικών. Στόχος τής Φίλιππας Φωτοπούλου είναι να κάνει το καλύτερο φετινό άλμα της (έχει 6,65μ.) και ό,τι βγει. Άλλωστε, το να ξεπερνάς τον εαυτό σου είναι η μεγαλύτερη επιτυχία για τον καθένα.

* Το πολύ πρωινό ξύπνημα θα το ζήσει την Κυριακή (14/09/25) η Βαλεντίνα Σάββα, η οποία θα λάβει μέρος στα προκριματικά της σφυροβολίας, όμως ακόμα να ανακοινωθούν τα δύο γκρουπ, για να γνωρίζουν οι αθλήτριες αν θα αγωνιστούν στις 09:00 το πρωί (03:00 για μας στην Κύπρο) ή στις 10:45 (04:45 στην Κύπρο). Αυτό που έγινε γνωστό είναι πως το όριο απευθείας πρόκρισης στον τελικό της σφυροβολίας γυναικών είναι τα 74,00μ.

ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

Να σας υπενθυμίσουμε το πρόγραμμα των κυπριακών συμμετοχών και πότε θα αγωνιστούν οι πέντε (5) αθλήτριές μας:

ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

18:30 (12:30) Μήκος Γυναικών - Προκριματικά (2 ταυτόχρονα γκρουπ)

(Φίλιππα Φωτοπούλου)

ΚΥΡΙΑΚΗ. 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

09:00 ή 10:45 (03:00 ή 04:45) Σφυροβολία Γυναικών - Προκριματικά (2 γκρουιπ)

(Βαλεντίνα Σάββα)

20:40 (14:40) Μήκος Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Φίλιππα Φωτοπούλου);

ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

21:00 (15:00) Σφυροβολία Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Βαλεντίνα Σάββα);

ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

19:30 (13:30) 200μ. Γυναικών - Α΄ Γύρος (6 σειρές)

(Ολίβια Φωτοπούλου)

ΠΕΜΠΤΗ, 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

19:15 (13:15) Ύψος Γυναικών - Προκριματικά (2 ταυτόχρονα γκρουπ)

(Ελένα Κουλιτσένκο, Στυλιάνα Ιωαννίδου)

21:02 (15:02) 200μ. Γυναικών - Ημιτελικά (3 σειρές)

(Ολίβια Φωτοπούλου);

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

22:22 (16:22) 200μ. Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Ολίβια Φωτοπούλου);

ΚΥΡΙΑΚΗ, 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

19:30 (13:30) Ύψος Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Ελένα Κουλιτσένκο, Στυλιάνα Ιωαννίδου);

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ

Στη διάρκεια της πρώτης αγωνιστικής ημέρας (13/09/25) θα κριθούν και τα πρώτα μετάλλια στο 20ό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, με τους τελικούς να είναι οι ακόλουθοι (ώρες σε Τόκιο και παρένθεση Κύπρου):

07:30 (01:30) 35χμ βάδην Γυναικών

07:30 (01:30) 35χμ βάδην Ανδρών

21:10 (15:10) Σφαιροβολία Ανδρών

21:30 (15:30) 10.000μ. Γυναικών

22:20 (16:20) 4Χ400μ. Μικτή

ΦΙΛΙΠΠΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ημερομηνία γέννησης: 20/12/1996

Τόπος γέννησης: Λεμεσός

Τόπος διαμονής: Βαλένθια

Σύλλογος: Γ.Σ. τα Παγκύπρια Λευκωσίας

Προπονητής: Ράφαελ Μπλανκέρ

Αγώνισμα: Άλμα εις Μήκος

Ατομική επίδοση: 6,79μ. (25/05/2022, Καλλιθέα)

Φετινή επίδοση: 6,65μ. (27/07/2025, Βόλος)

Παγκόσμια κατάταξη (έως 02/09/25): 40η με 1180 βαθμούς

Σύγκριση φετινής επίδοσης με συμμετέχουσες: 30/36

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

11η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2024, Ρώμη (τελικός)

12η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2022, Μόναχο (τελικός)

2η Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2016, Πιτέστι

2η Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2023, Κράλιεβο

2η Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2025, Βόλος

3η Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2021, Σμεντέρεβο

3η Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2022, Κραϊόβα

3η Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2024, Σμύρνη

2η Βαλκανικό Κλειστού 2021, Κωνσταντινούπολη

2η Βαλκανικό Κλειστού 2025, Βελιγράδι

8η Κοινοπολιτειακοί Αγώνες 2022, Μπέρμιγχαμ

7η Μεσογειακοί Αγώνες 2022, Οράν

2η Παγκόσμια Γυμνασιάδα 2013, Μπραζίλια

3η Μεσογειακοί Αγώνες 2022, Οράν (4Χ100μ.)

Προηγούμενα Παγκόσμια Πρωταθλήματα

2022 Όρεγκον: Δεν κατέγραψε επίδοση

ΠΟΤΕ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ

Προκριματικά: 13/09/25, 18:30 (Τόκιο), 12:30 (Κύπρος)

ΤΕΛΙΚΟΣ: 14/09/25, 20:40 (Τόκιο), 14:40 (Κύπρος)