Παγκόσμιο 2025: Τρεις μέσα, μία κοντά, δύο στο «περίμενε»

Οι λίστες αυτές όπως παρουσιάζονται αυτήν τη στιγμή σε κάθε αγώνισμα, θα ήταν οι τελικές, εάν δεν υπήρχαν αποχωρήσεις ή μη δήλωση συμμετοχής από κάποιους αθλητές και αθλήτριες. Το επόμενο διήμερο η κάθε Ομοσπονδία Στίβου σε όλο τον κόσμο, καλείται να επικυρώσει τις συμμετοχές των αθλητών και αθλητριών της που βρίσκονται στις λίστες πρόκρισης. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου θα μελετήσει ξανά τις λίστες και αν δεν «γεμίζουν» οι διαθέσιμες θέσεις σε κάθε αγώνισμα, θα προχωρήσει σε νέες προσκλήσεις στους αμέσως επόμενους αθλητές και αθλήτριες, ούτως ώστε να κατανεμηθούν σωστά και να συμπληρωθούν οι λίστες συμμετοχής σε κάθε αγώνισμα... Οι τελικές λίστες συμμετοχής για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο θα διεξαχθείς από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2025, στο Τόκιο της Ιαπωνίας, θα ανακοινωθούν την 1η Σεπτεμβρίου.

Με την ολοκλήρωση, λοιπόν, της προθεσμίας εξασφάλισης συμμετοχής είτε με όριο είτε μέσω της παγκόσμιας κατάταξης, ο κυπριακός στίβος αναμένεται να εκπροσωπηθεί στο Παγκόσμιο τού Τόκιο με τέσσερις αθλήτριες. Οι τρεις βρίσκονται ήδη στις θέσεις πρόκρισης στο αγώνισμά τους, Ελένα Κουλιτσένκο (ύψος, 15η), Βαλεντίνα Σάββα (σφυροβολία, 33η) και Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος, 34η), ενώ σίγουρη μπορεί να θεωρείται και η Ολίβια Φωτοπούλου στα 200μ. (51η από 48), καθώς πιο πάνω της στη σχετική λίστα βρίσκονται αθλήτριες οι οποίες έχουν ως το καλό τους αγώνισμα τα 400μ. και με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα τού Παγκόσμιου τα δύο αγωνίσματα «συγκρούονται» και είναι αδύνατο για κάποια αθλήτρια να δηλώσει συμμετοχή και στα δύο. Ωστόσο, θα πρέπει να κάνουμε υπομονή και να περιμένουμε την πρόσκληση για την Ολίβια από την Παγκόσμια Ομοσπονδία.

Σε ό,τι αφορά τα δύο παιδιά που πρέπει να περιμένουν να δουν αν θα υπάρχουν κάποιες αποχωρήσεις από το αγώνισμά τους, για να δεχθούν πρόσκληση, αυτά είναι η Στυλιάνα Ιωαννίδου στο ύψος (6 θέσεις μακριά) και ο Ιωσήφ Κεσίδης στη σφυροβολία (8 θέσεις μακριά). Πάντως, και για τούς δύο τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα.

Να σημειώσουμε ότι, μέσα στις θέσεις πρόκρισης για το Παγκόσμιο τού Τόκιο είναι και ο Μίλαν Τράικοβιτς, ο οποίος ωστόσο, δήλωσε πρόσφατα ότι δεν είναι σε θέση να λάβει μέρος, εξαιτίας των τραυματισμών του στη χειμερινή περίοδο και της αναγκαιότητας επαναφοράς τού σώματός του στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση το 2026.

ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ

Ελένα Κουλιτσένκο (ύψος) 1277β. 15/36

Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος) 1180β. 34/36

Βαλεντίνα Σάββα (σφυροβολία) 1135β. 33/36

* Μίλαν Τράικοβιτς (110μ. εμπόδια) 1233β. 34/40

* Δεν θα λάβει μέρος...

ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ

Ολίβια Φωτοπούλου (200μ.) 1191β. 51/48

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ

Στυλιάνα Ιωαννίδου (ύψος) 1146β. 42/36

Ιωσήφ Κεσίδης (σφυροβολία) 1144β. 44/36

Συγχαρητήρια Ελένα, Φίλιππα και Βαλεντίνα για την πρόκρισή σας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και ευχόμαστε να έχετε μαζί σας και την Ολίβια. Πολλά συγχαρητήρια και στους προπονητές σας. Ό,τι καλύτερο...