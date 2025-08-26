Θλίψη στον κυπριακό αθλητισμό, απεβίωσε η Μαρία Αριστοτέλους

Μία δυσάρεστη είδηση συγκλονίζει τον κυπριακό αθλητισμό, καθώς όπως γνωστοποιήθηκε από συγγενικά της πρόσωπα, η πρωταθλήτρια του επί κοντώ Μαρία Αριστοτέλους απεβίωσε σε ηλικία 34 ετών.

«Καλό ταξίδι στο φως αδερφούλα μου. Σε αγαπώ ως τον ουρανό! Θα είμαστε πάντα ενωμένοι. Σε ευχαριστώ για όλα. Να μας προσέχεις» έγραψε ο αδελφός της, Απόστολος, αποχαιρετώντας την Μαρία Αριστοτέλους η οποία εδώ και δυο περίπου χρόνια πάλεψε γενναία με τον καρκίνο.

Η Μαρία από το 2023 πάλευε με θάρρος και δύναμη με τον καρκίνο, έχοντας διαγνωστεί με ραβδομυοσάρκωμα. Μάλιστα, η Μαρία που συγκλόνισε για τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο, το 2024 παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο τον εκλεκτό της καρδιάς της, Ανδρέα Χειμωνίδη, εν μέσω μάλιστα χημειοθεραπειών!

ΑΙΩΝΙΑ η μνήμη της...