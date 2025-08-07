Ευρωπαϊκό Κ20: Στην 20ή θέση η Μαρίνα Χατζηκώστα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στα 16 της χρόνια η Μαρίνα Χατζηκώστα κατέγραψε την πρώτη εμπειρία της από Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών, έστω και αν αυτή η πρώτη εμπειρία άφησε λίγο πικρή γεύση στη νεαρή πρωταθλήτριά μας.

Η ταλαντούχα αθλήτρια τής Έλλης Ευαγγελίδου δεν πήγε όσο καλά θα ήθελε και μπορούσε στα προκριματικά της δισκοβολίας, καταλαμβάνοντας συνολικά την 20ή θέση από 23 αθλήτριες.

Κι αυτό εξαιτίας τού ότι στις δύο πρώτες βολές της έριξε τον δίσκο της εκτός τομέα (τα όρια των γραμμών) και στην τρίτη βολή της, με αρκετό άγχος, κατέγραψε μόνο 41,80μ. (έχει φετινό 50,31μ.). με τη 12η θέση για τον τελικό να κρίνεται στα 46,18μ.Δεν πειράζει Μαρίνα, υπάρχουν και αυτές οι όχι καλές ημέρες στον αθλητισμό.

Άλλωστε, τώρα αρχίζεις τη διεθνή σου πορεία και έχεις μπροστά σου και Ευρωπαϊκό Κ18 τού χρόνου και το Ευρωπαϊκό Κ20 τού 2027, αλλά και το πρώτο Παγκόσμιό σου Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών το 2026 και ακόμα πάρα πολλές διεθνείς διοργανώσεις στο μέλλον...

Γι’ αυτό ψηλά το κεφάλι και τα καλύτερα έρχονται...Συγχαρητήρια Μαρίνα και Έλλη Ευαγγελίδου για την προσπάθειά σου. Καλή συνέχεια...

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Διαβαστε ακομη