LIVE στις 19:00 το ΑΕΚ - Πάφος FC (Oι 11άδες)

Η ΑΕΚ με φόρα από την Ευρώπη μετά το 4-0 επί της Αλκμάαρ υποδέχεται την Πάφος FC, σε ένα ντέρμπι με φόντο την κούπα του πρωταθλήματος.

Oι Λαρνακείς με δέκα βαθμούς θέλουν ξανά να αξιοποιήσουν την έδρα και να προσπεράσουν τους Παφίτες που με δώδεκα βαθμούς θα επιδιώξουν να αποδράσουν από μία δύσκολη έδρα ώστε να παραμείνουν στην κορυφή, έστω και με συγκάτοικους.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Νάλι, Λέδες, Πονς, Μιραμόν, Τσακόν, Ρούμπιο, Μπάγιτς,

ΠΑΦΟΣ FC: Γκορτέρ, Πηλέας, Γκολντάρ, Λουκάσεν, Μίμοβιτς, Μπρούνο, Πέπε, Κίνα, Όρσιτς, Σούνιτς, Ντιμάτα.

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Giua Antonio

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Καραισκάκης Μιχάλης