LIVE: Ομόνοια - Άρης 0-0

Ντέρμπι υψηλών ταχυτήτων στο ΓΣΠ ανάμεσα σε Ομόνοια και Άρη, παιχνίδι που αρχίζει στις 20:00, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Αμφότερες οι ομάδες, που συγκατοικούν στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 12 βαθμούς, προέρχονται από επιτυχίες, οι μεν γηπεδούχοι από το εμφαντικό 5-0 επί της Ανόρθωσης στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» και οι δε φιλοξενούμενοι από τη νίκη με 3-0 επί του Εθνικού στο «Αλφαμέγα».

Ομόνοια και Άρης θέλουν διακαώς τη νίκη για να μείνουν σε στενή επαφή με την κορυφή από την οποία απέχουν τρεις βαθμούς.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο.

Τέλος πρώτου ημιχρόνου (0-0)

39' Mεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια με τον Μάριτς, ο οποίος βρέθηκε αφύλακτος μέσα στην περιοχή, έκανε το σουτ, αλλά ο Φοδέρινχαμ έσωσε με ωραία απόκρουση.

33' Κακό τελείωμα από τον Σεμέδο που ενώ βρέθηκε σε καλή θέση το σουτ του δεν ήταν το ιδανικό.

23' Mε δέκα ποδοσφαιριστές ο Άρης μετά από δεύτερη κίτρινη κάρτα του Μπουράν. Αποκτάει αριθμητικό πλεονέκτημα η Ομόνοια.

16' Δεύτερο γκολ που ακυρώνεται για την Ομόνοια. Αυτή τη φορά σκόρερ ήταν ο Κουλιμπαλί, αλλά σύμφωνα με τον διαιστητή έγινε φάουλ στον Φοδέριχαμ.

13' Μετά από φάση διαρκείας, η Ομόνοια σκοράρει με τον Χατζηγιοβάνη, αλλά το γκολ ακυρώνεται ως οφσάιντ.

Άρχισε το ματς

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Μασούρας, Κουλιμπαλί, Αγκουζούλ, Κίτσος, Μάριτς, Εβάντρο, Σεμέδο, Χατζηγιοβάνης, Τάνκοβιτς, Μαέ.

ΑΡΗΣ: Φοδέρινχαμ, Καλούλου, Γκόλντσον, Μπαλόγκουν, Γιαγκό, Μπουράν, Χαραλάμπους, Νίκολιτς, Μοντνόρ, Μακόσλαντ (46' Κορέια), Κβιλιτάια.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 21' Μπουράν, 38' Μακόσλαντ

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 23' Μπουράν

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αθανασίου Κυριάκος

Α' ΒΟΗΘΟΣ: Γεωργίου Παύλος

Β' ΒΟΗΘΟΣ: Χαράλαμπος Ιακώβου

4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τεχράνυ Ανδρέας

VAR: Kehlet Jakob

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Καπιτανής Κώστας

