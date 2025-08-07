ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ευρωπαϊκό Κ20: Πρεμιέρα για τέσσερις!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ευρωπαϊκό Κ20: Πρεμιέρα για τέσσερις!

νοίγει σε λίγο η αυλαία τού 28ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 20 ετών, στην πόλη Τάμπερε της Φινλανδίας, με τον κυπριακό στίβο να εκπροσωπείται από 5 αθλήτριες και 4 αθλητές. Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025, θα λάβουν μέρος τέσσερα δικά μας παιδιά.

Πρώτος στη μάχη της διάκρισης θα μπει ο Κυριάκος Καϊττάνης στη σφυροβολία (6 κιλά), ο οποίος θα κυνηγήσει τη νέα ατομική επίδοση για να περάσει απευθείας στον τελικό, αφού το όριο είναι στα 73,00μ., με τον ίδιο να έχει ατομικό τα 69,71μ. Ο αθλητής τού Γενεθλή Σταύρου αγωνίζεται στο πρώτο γκρουπ (10:05 το πρωί) και αν δεν πετύχει το όριο θα περιμένει και το δεύτερο γκρουπ για να μάθει την τελική κατάταξή του και αν μπήκε στην πρώτη δωδεκάδα.Στις 10:50, στην πρώτη σειρά των 400μ. θα λάβει μέρος ο Μάρκος Αντωνιάδης, ο οποίος θέλει να κάνει γρήγορη κούρσα και να περάσει στα ημιτελικά.

Ο αθλητής τής Λουίζας Αυγουστή έχει τον 3ο καλύτερο χρόνο της σειράς του (47.15) και θα τρέξει από τον 7ο διάδρομο. Στα ημιτελικά θα προκριθούν οι τρεις πρώτοι καθεμιάς από τις 7 σειρές και οι τρεις καλύτεροι χρόνοι.Παρά το ότι είναι μόλις 16 χρόνων, η Μαρίνα Χατζηκώστα θα πάρει την πρώτη εμπειρία της από Ευρωπαϊκό Κ20, ανταγωνιζόμενοι μεγαλύτερες αθλήτριες.

Ωστόσο, η αθλήτρια τής Έλλης Ευαγγελίδου έχει το ταλέντο και θα προσπαθήσει να ξεπεράσει τον εαυτό της (ατομικό 51,32μ., φετινό 50,31μ.), λαμβάνοντας μέρος στο πρώτο προκριματικό γκρουπ τής δισκοβολίας (12:45), κάνοντας 10η τις προσπάθειές της. Στον τελικό θα προκριθούν όσες ρίξουν πάνω από 52 μέτρα ή οι 12 καλύτερες των δύο προκριματικών γκρουπ.Στο απογευματινό πρόγραμμα υπάρχει η συμμετοχή τής Τσίσομ Γκρέις Ιχεάκα στον πρώτο γύρο των 400μ. με εμπόδια (16:18). 

Η αθλήτρια τού Σαββάκη Νεοφύτου θα τρέξει από τον 3ο διάδρομο τής δεύτερης σειράς, με πρωταρχικό στόχο να γράψει νέα ατομική επίδοση (1:00.80) και γιατί όχι να κάνει την έκπληξη, αφού διαθέτει τον 7ο χρόνο της σειράς της. Στα ημιτελικά προκρίνονται οι τρεις πρώτες καθεμιάς από τις 7 σειρές και οι τρεις καλύτεροι χρόνοι.Α ΗΜΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 202510:05 Σφυροβολία Εφήβων - δύο προκριματικά γκρουπ - Α Γκρουπ(Κυριάκος Καϊττάνης)10:50 400μ. Εφήβων - πρώτος γύρος σειρές - 1η σειρά(Μάρκος Αντωνιάδης)12:45 Δισκοβολία Νεανίδων - δύο προκριματικά γκρουπ - Α Γκρουπ(Μαρίνα Χατζηκώστα)16:18 400μ. εμπόδια Νεανίδων - πρώτος γύρος σειρές - 2η σειρά(Τσίσομ Γκρέις Ιχεάκα)* Με τη Φινλανδία έχουμε την ίδια ώρα.* Απευθείας διαδικτυακή μετάδοση τού Ευρωπαϊκού Κ20 θα υπάρχει στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (european-athletics.com) και στη σελίδα eurovisionsport.com.ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ...#koeas #AthleticsCy #EAU20CH2025 #Tampere2025

Κατηγορίες

ΣΤΙΒΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Λουτσέσκου: «Δεν είναι εύκολο να παίζεις κόντρα σε ομάδα που όλο αμυνόταν κι έπαιζε στις αντεπιθέσεις»

Ελλάδα

|

Category image

Τριάρα η Άντερλεχτ και το βλέμμα στη... Νέα Φιλαδέλφεια

ΑΡΗΣ

|

Category image

Καλύτερος ο Παναθηναϊκός αλλά έστησε τείχος ο Ρίζνικ!

Ελλάδα

|

Category image

«Η Λεχ Πόζναν θέλει Λοΐζου»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άλλη μια «μαγική» βδομάδα για τις κυπριακές ομάδες!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΠΑΟΚ και Βόλφσμπεργκερ δεν βρήκαν γκολ και... περιμένει η Ομόνοια

Ελλάδα

|

Category image

Αδιανόητο, νέο ΤΖΑΚΠΟΤ στο ΤΖΟΚΕΡ και 23.500.000 ψάχνουν κάτοχο!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

BINTEO: Το... πάρτι της ΑΕΚ με τη Λέγκια!

ΑΕΚ

|

Category image

Απόδραση για Μπραν και ισχυρό προβάδισμα για να βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Μπεργκ: «Πολύ ικανοποιημένοι - Περισσότερα από όσα περίμενε ο Γρηγόρη»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Οι παίκτες μας! Αυτοί το άλλαξαν...»

ΑΕΚ

|

Category image

Διέλυσε τη Λέγκια και «αγγίζει» League Phase η ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Tα τέσσερα γκολ και οι φάσεις από το Άρης - ΑΕΚ Αθηνών

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ήταν τετραπέρατη η Ομόνοια και «σκότωσε» την Αράζ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θα το θυμάται ο Άιτινγκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη