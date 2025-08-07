Ευρωπαϊκό Κ20: Πρεμιέρα για τέσσερις!

νοίγει σε λίγο η αυλαία τού 28ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 20 ετών, στην πόλη Τάμπερε της Φινλανδίας, με τον κυπριακό στίβο να εκπροσωπείται από 5 αθλήτριες και 4 αθλητές. Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025, θα λάβουν μέρος τέσσερα δικά μας παιδιά.

Πρώτος στη μάχη της διάκρισης θα μπει ο Κυριάκος Καϊττάνης στη σφυροβολία (6 κιλά), ο οποίος θα κυνηγήσει τη νέα ατομική επίδοση για να περάσει απευθείας στον τελικό, αφού το όριο είναι στα 73,00μ., με τον ίδιο να έχει ατομικό τα 69,71μ. Ο αθλητής τού Γενεθλή Σταύρου αγωνίζεται στο πρώτο γκρουπ (10:05 το πρωί) και αν δεν πετύχει το όριο θα περιμένει και το δεύτερο γκρουπ για να μάθει την τελική κατάταξή του και αν μπήκε στην πρώτη δωδεκάδα.Στις 10:50, στην πρώτη σειρά των 400μ. θα λάβει μέρος ο Μάρκος Αντωνιάδης, ο οποίος θέλει να κάνει γρήγορη κούρσα και να περάσει στα ημιτελικά.

Ο αθλητής τής Λουίζας Αυγουστή έχει τον 3ο καλύτερο χρόνο της σειράς του (47.15) και θα τρέξει από τον 7ο διάδρομο. Στα ημιτελικά θα προκριθούν οι τρεις πρώτοι καθεμιάς από τις 7 σειρές και οι τρεις καλύτεροι χρόνοι.Παρά το ότι είναι μόλις 16 χρόνων, η Μαρίνα Χατζηκώστα θα πάρει την πρώτη εμπειρία της από Ευρωπαϊκό Κ20, ανταγωνιζόμενοι μεγαλύτερες αθλήτριες.

Ωστόσο, η αθλήτρια τής Έλλης Ευαγγελίδου έχει το ταλέντο και θα προσπαθήσει να ξεπεράσει τον εαυτό της (ατομικό 51,32μ., φετινό 50,31μ.), λαμβάνοντας μέρος στο πρώτο προκριματικό γκρουπ τής δισκοβολίας (12:45), κάνοντας 10η τις προσπάθειές της. Στον τελικό θα προκριθούν όσες ρίξουν πάνω από 52 μέτρα ή οι 12 καλύτερες των δύο προκριματικών γκρουπ.Στο απογευματινό πρόγραμμα υπάρχει η συμμετοχή τής Τσίσομ Γκρέις Ιχεάκα στον πρώτο γύρο των 400μ. με εμπόδια (16:18).

Η αθλήτρια τού Σαββάκη Νεοφύτου θα τρέξει από τον 3ο διάδρομο τής δεύτερης σειράς, με πρωταρχικό στόχο να γράψει νέα ατομική επίδοση (1:00.80) και γιατί όχι να κάνει την έκπληξη, αφού διαθέτει τον 7ο χρόνο της σειράς της. Στα ημιτελικά προκρίνονται οι τρεις πρώτες καθεμιάς από τις 7 σειρές και οι τρεις καλύτεροι χρόνοι.Α ΗΜΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 202510:05 Σφυροβολία Εφήβων - δύο προκριματικά γκρουπ - Α Γκρουπ(Κυριάκος Καϊττάνης)10:50 400μ. Εφήβων - πρώτος γύρος σειρές - 1η σειρά(Μάρκος Αντωνιάδης)12:45 Δισκοβολία Νεανίδων - δύο προκριματικά γκρουπ - Α Γκρουπ(Μαρίνα Χατζηκώστα)16:18 400μ. εμπόδια Νεανίδων - πρώτος γύρος σειρές - 2η σειρά(Τσίσομ Γκρέις Ιχεάκα)* Με τη Φινλανδία έχουμε την ίδια ώρα.* Απευθείας διαδικτυακή μετάδοση τού Ευρωπαϊκού Κ20 θα υπάρχει στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (european-athletics.com) και στη σελίδα eurovisionsport.com.ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ...#koeas #AthleticsCy #EAU20CH2025 #Tampere2025