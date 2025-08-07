5η στη Πολωνία η Ολίβια Φωτοπούλου!

Προτού προλάβει να ξεκουραστεί από τις τρεις κούρσες της (όλες με πρωτιά) στα Medochemie Παγκύπρια Πρωταθλήματα Ανδρών - Γυναικών, η Ολίβια Φωτοπούλου πήρε το αεροπλάνο και βρέθηκε στην πόλη Στσετσίν (ελληνιστί Στετίνο) στη βορειοδυτική Πολωνία, λαμβάνοντας μέρος, το βράδυ της Τετάρτης (06/08/25), σε διεθνές «χάλκινο» μίτινγκ. Η αθλήτρια τού Κυριάκου Αντωνίου, με μπανταρισμένο το αριστερό της γόνατο, τερμάτισε στην 5η θέση στα 200μ. σε 23.44 και παρά το ότι ο άνεμος μετρήθηκε στα +1,4 μ/δ, εντούτοις ήταν εμφανής η μεγάλη έντασή του από τα πλάγια, κάτι που δυσκόλευε ιδιαίτερα τις αδύναμες αθλήτριες.Συγχαρητήρια Ολίβια Olivia Fotopoulou-Ολίβια Φωτοπούλου και Κυριάκο Αντωνίου, για μία ακόμα αρκετά καλή διεθνή παρουσία. Καλή συνέχεια...#koeas #AthleticsCy