Sky Sports: «Συμφώνησε με τη Ρεάλ ο Μουρίνιο - Παίρνει τέσσερις συνεργάτες του από τη Μπενφίκα»

Μετά τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο και μεγάλα ευρωπαϊκά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι έχει επέλθει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Το Sky Sports επισημαίνει λοιπόν πως με βάσει και τις δικές του πληροφορίες έχει συμφωνήσει ο Πορτογάλος τεχνικός με τη Ρεάλ Μαδρίτης για ένα συμβόλαιο με διάρκεια δύο ετών.

Προσθέτει ότι στην συμφωνία των δύο πλευρών υπάρχει και η δυνατότητα για να επεκταθεί το συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο δηλαδή μέχρι το τέλος του 2029, με τον Πορτογάλο να αναμένεται να βρεθεί στην Μαδρίτη την νέα εβδομάδα μετά το τελευταίο εφετινό ματς της Ρεάλ Μαδρίτης.

Τέλος αναφέρει ότι μαζί του θα πάρει και τέσσερις προπονητές από το επιτελείο που έχει στη Μπενφίκα.

🚨 BREAKING: Jose Mourinho has agreed to return to Real Madrid as head coach on a two-year deal. pic.twitter.com/HMUhHCp5Py — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 18, 2026

