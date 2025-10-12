Εμφανίζεται στην Ευρώπη μετά από 13 χρόνια το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Με την τελευταία ευρωπαϊκή εμφάνιση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου να χρονολογείται τη σεζόν 2012-13, η δευτεραθλήτρια της περσινής χρονιάς στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών στο Χάντμπολ, ετοιμάζεται για την επιστροφή της στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Έπειτα από 13 χρόνια, λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο επιστρέφει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, δίνοντας την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου, το πρώτο παιχνίδι απέναντι Πόβλα Σέρβιτι, για τον β’ προκριματικό γύρο του EHF European Cup Ανδρών 2025-26.

Η πρώτη αναμέτρηση με τους Εσθονούς θα γίνει στην Κύπρο και το στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος» - Ελευθερία με ώρα έναρξης στις 18:00.

Το συγκρότημα του Ανδρέου Ανδρέου θα επιδιώξει να εξασφαλίσει ένα αποτέλεσμα που θα αφήνει πιθανότητες πρόκρισης, ενόψει της ρεβάνς που θα γίνει μία εβδομάδα αργότερα στην Εσθονία. Συγκεκριμένα ο δεύτερος αγώνας είναι ορισμένος για το Σάββατο, 18 Οκτωβρίου.

Το έργο σαφώς δύσκολο απέναντι σε μία ομάδα που τον περασμένο Απρίλιο πανηγύρισε τον τίτλο στη Baltic Handball League και από την περίοδο 2004-05 συμμετέχει ανελλιπώς στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.