ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εμφανίζεται στην Ευρώπη μετά από 13 χρόνια το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εμφανίζεται στην Ευρώπη μετά από 13 χρόνια το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Με την τελευταία ευρωπαϊκή εμφάνιση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου να χρονολογείται τη σεζόν 2012-13, η δευτεραθλήτρια της περσινής χρονιάς στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών στο Χάντμπολ, ετοιμάζεται για την επιστροφή της στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Έπειτα από 13 χρόνια, λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο επιστρέφει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, δίνοντας την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου, το πρώτο παιχνίδι απέναντι Πόβλα Σέρβιτι, για τον β’ προκριματικό γύρο του EHF European Cup Ανδρών 2025-26.

Η πρώτη αναμέτρηση με τους Εσθονούς θα γίνει στην Κύπρο και το στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος» - Ελευθερία με ώρα έναρξης στις 18:00.

Το συγκρότημα του Ανδρέου Ανδρέου θα επιδιώξει να εξασφαλίσει ένα αποτέλεσμα που θα αφήνει πιθανότητες πρόκρισης, ενόψει της ρεβάνς που θα γίνει μία εβδομάδα αργότερα στην Εσθονία. Συγκεκριμένα ο δεύτερος αγώνας είναι ορισμένος για το Σάββατο, 18 Οκτωβρίου.

Το έργο σαφώς δύσκολο απέναντι σε μία ομάδα που τον περασμένο Απρίλιο πανηγύρισε τον τίτλο στη Baltic Handball League και από την περίοδο 2004-05 συμμετέχει ανελλιπώς στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΧαντμπολ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE το Σαν Μαρίνο - Κύπρο στις 16:00

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Όταν η ενδεκάδα... κοστίζει

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Λουίς Σουάρες έφτασε τα 600 γκολ και το έκανε με φοβερό τρόπο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάμε για τη δεύτερη νίκη!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο σοβαρός τραυματισμός του Αντρέα Χριστοδούλου και οι ευχαριστίες της ΑΕΛ στην ΑΕΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εμφανίζεται στην Ευρώπη μετά από 13 χρόνια το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Χαντμπολ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για Εθνικές Κύπρου και Ελλάδας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

CyView Λατσιά και ΑΟ Αραδίππου διεκδικούν τον τίτλο του ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ Γυναικών 2025-26

Χαντμπολ

|

Category image

Ματς «χωρίς αύριο» για την Εθνική Eλλάδας με Δανία

Ελλάδα

|

Category image

«Έχτισε» αντίδραση, χρειάζεται και… πρόληψη

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Συγκινητικές στιγμές στο Πορτογαλία - Ιρλανδία για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Bραδιά με 1/5 στα πέναλτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σαν Μαρίνο-Κύπρος, Δανία-Ελλάδα και υπόλοιπες τηλεοπτικές μεταδόσεις (12/10)

TV

|

Category image

Η τετράδα της ΑΕΚ που είναι πάντα στον αγώνα!

ΑΕΚ

|

Category image

Η Νορβηγία διέλυσε με πεντάρα το Ισραήλ και ετοιμάζεται για Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη