ΑΠΟΕΛ: Ανακοίνωση του Σωματείου για τη συνάντηση με την Εταιρεία

Το Σωματείο ΑΠΟΕΛ προχώρησε σε ενημέρωση σχετικά με τη συνάντηση που είχε το Διοικητικό του Συμβούλιο με τη διοίκηση της Εταιρείας ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο. Στο πλαίσιο της επαφής, τα δύο μέρη αντάλλαξαν πληροφορίες και συζήτησαν αναλυτικά όλα τα ζητήματα που αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα και τη λειτουργία της ομάδας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει ήδη συμφωνηθεί όπως πραγματοποιηθεί και δεύτερη συνάντηση, στην οποία θα συνεχιστεί η συζήτηση για όσα θέματα τέθηκαν και απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ΑΠΟΕΛ επιθυμεί να ενημερώσει ότι πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ, κατά την οποία ενημερώθηκε για όλα τα ζητήματα που αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Έχει ήδη διευθετηθεί νέα συνάντηση για περαιτέρω συζήτηση επί των θεμάτων που τέθηκαν.»