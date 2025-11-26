ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χαμόγελα αλλά... σεμνά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Δημοσιευτηκε:

Χαμόγελα αλλά... σεμνά

Ο Απόλλωνας θύμισε στον κόσμο του τι μπορεί να κάνει όταν θέλει!

Οι κυανόλευκοι έκαναν σχεδόν τα πάντα σωστά απέναντι στην Ομόνοια, μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες του πρωταθλήματος. Και το κατάφεραν με τρόπο εντυπωσιακό. Ο Κουν ήταν «τοίχος», κατεβάζοντας ρολά και σταματώντας έξι φορές τους επιθετικούς της Ομόνοιας. Ο Τόμας έτρεχε αμέτρητα χιλιόμετρα, κυριαρχούσε στους χώρους και μοίρασε ακόμη μία ασίστ. Ο Σιήκκης μπήκε χωρίς φόβο στο μαρκάρισμα του Σεμέδο και κατάφερε να τον περιορίσει, ενώ ο Κβίντα επιβεβαίωσε ότι ίσως αποτελεί την κορυφαία μεταγραφή των τελευταίων ετών για τον Απόλλωνα. Συνολικά, όποιος φόρεσε τη φανέλα στο ματς της Κυριακής, απέδωσε στο μέγιστο και οι παίκτες έδειξαν καθαρά πόσο ήθελαν αυτή τη νίκη.

Πλέον όμως στο Κολόσσι γύρισε ήδη η σελίδα. Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος του 2025 είναι απαιτητικό και όλοι γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει χρόνος για παρατεταμένους πανηγυρισμούς. Το επόμενο τεστ είναι απέναντι στην ΑΕΛ, όπου ο Απόλλωνας θα είναι τυπικά φιλοξενούμενος. Η στιγμή μοιάζει ιδανική για μία ακόμη νίκη με την οποία οι κυανόλευκοι θα στείλουν μήνυμα προς τα φαβορί του τίτλου ότι στο κυνήγι της κορυφής ίσως υπάρχει ένας… ακόμα διεκδικητής.

