Λύγισαν οι νεαροί της Πάφου – Ήττα 0-3 από τη Μονακό στο Youth League

Υποτάχθηκαν στη Μονακό οι νεαροί της Πάφου

Η Πάφος U19 γνώρισε την ήττα με 0-3 από τη Μονακό για την 5η αγωνιστική του Youth League. Οι πρωταθλητές δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στον ρυθμό των Μονεγάσκων, οι οποίοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και πήραν προβάδισμα στο 16’ με τον Κονατέ.

Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε στη συνέχεια η παφιακή ομάδα, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει τις μεγάλες φάσεις που θα της έδιναν την ευκαιρία για την ισοφάριση.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μονακό «κλείδωσε» τη νίκη με δύο ακόμη τέρματα. Ο Τίγκρες στο 79’ και ο Ντοντό στο 89’ διαμόρφωσαν το τελικό 0-3, δίνοντας στους φιλοξενούμενους ένα καθαρό τρίποντο και αφήνοντας την Πάφο χωρίς βαθμολογικό όφελος.

