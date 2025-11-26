ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Τεττέη παρέλαβε το βραβείο του για τη δράση του κατά του ρατσισμού

Ο ΠΣΑΠΠ έφερε από τη Λισαβόνα το βραβείο και το παρέδωσε στον Ανδρέα Τεττέη που διακρίθηκε από τη FIFPRO για τη δράση του κατά του ρατσισμού.

Ο Ανδρέας Τεττέη έγινε αποδέκτης μιας τρομερά τιμητικής διάκρισης και του απονεμήθηκε από τη FIFPRO ένα βραβείο για τη δράση του κατά του ρατσισμού.

Ο ΠΣΑΠΠ τον εκπροσώπησε στη Λισαβόνα πριν από λίγο καιρό, όσο εκείνος βρισκόταν με την Εθνική ομάδα στη Λευκορωσία, αλλά πλέον ο διεθνής επιθετικός της Κηφισιάς παρέλαβε το βραβείο του, ως πρεσβευτής του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών, κατά των διακρίσεων.

