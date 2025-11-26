Θα λείψουν τα γκολ του Πιέρου

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τέλος το 2025 για τον Πιέρο Σωτηρίου

Ο Κύπριος επιθετικός, που αποχώρησε τραυματίας στα αρχικά στάδια του αγώνα με την ΑΕΛ, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για μυϊκό τραυματισμό. «Ο διαγνωστικός έλεγχος στον Πιέρο Σωτηρίου ανέδειξε θλάση Β' βαθμού. Ο ποδοσφαιριστής θα ξεκινήσει άμεσα πρόγραμμα αποθεραπείας», ενημέρωσε ο ΑΠΟΕΛ. Έτσι, η ομάδα της Λευκωσίας θα πορευθεί στα υπόλοιπα παιχνίδια, μέχρι το τέλος της χρονιάς, χωρίς έναν από τους πολυτιμότερους παίκτες της κι αυτόν που πρόσφερε όσο κανείς άλλος στο σκοράρισμα.

O 32χρονος πέτυχε επτά τέρματα σκοράροντας στους έξι από τους 11 αγώνες των γαλαζοκιτρίνων στο πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, είχε βρει δίχτυα στις νίκες επί Ε.Ν. Ύψωνα (1-2), Ένωση (0-2), Ομόνοια Αρ. (0-4) και Εθνικό (4-1, δύο γκολ), καθώς και στις ισοπαλίες με Ολυμπιακό (2-2) και ΑΕΚ (1-1).

Συνεπώς θα είναι σημαντικό να βρεθεί τρόπος να αναπληρωθεί το κενό που αφήνει η απουσία του Κύπριου στράικερ, που πρόσφερε πολλά, πέραν του σκοραρίσματος. Σημειώνεται ότι, δεύτερος στο σκοράρισμα είναι ο Κόρμπου με τέσσερα τέρματα, ενώ ακολουθούν με δύο οι Ντράζιτς, Μαϊόλι, Ματίας, Λαΐφης και Μέουρερ. Ένα πέτυχαν οι Διαμαντάκος, Ντάλσιο και Ρόσα.

Kατά το διάστημα της απουσίας του Πιέρου Σωτηρίου ο ΑΠΟΕΛ θα έχει να δώσει σημαντικά παιχνίδια, αρχής γενομένης από το ερχόμενο Σάββατο (29/11, 19:00) oπότε και θα παίξει στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με την Ανόρθωση, ενώ θα ακολουθήσουν οι αναμετρήσεις με Άρη (07/12, εντός), Ε.Ν. Ύψωνα (13/12, εκτός) και Πάφος FC (21/12, εντός). 

ΑΠΟΕΛ

