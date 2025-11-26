ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν το πιστεύει όσο πρέπει στα ντέρμπι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δεν το πιστεύει όσο πρέπει στα ντέρμπι

Ο Άρης είναι σοβαρός στα παιχνίδια με τις μικρομεσαίες ομάδες.

Εκεί που έχει τάσεις αυτοκτονίας είναι στα αποκαλούμενα ντέρμπι. Η ήττα από την Πάφος FC θύμισε αυτήν από την ΑΕΚ, όπου είχε τον πρώτο λόγο μέχρι τα αρχικά στάδια της επανάληψης αλλά στο τέλος δεν πήρε ούτε βαθμό. Και στην Πάφο προηγήθηκε, όπου και πάλι έπεσε θύμα ανατροπής. Όχι μόνο δεν πήρε τη νίκη, αλλά έμεινε και με άδεια χέρια. Και με την Ομόνοια, παρ' όλο που είχε αριθμητικό μειονέκτημα, απώλεσε πέναλτι για να πάρει το ματς.

Με λίγα λόγια έχει αυτοκτονικές τάσεις η ομάδα του Άρτζομ Ράτζκοφ, που καλείται να βρει τον τρόπο ώστε να παίρνει την ουσία και να μην μένει μόνο στις εντυπώσεις. Δεν το πιστεύει όσο πρέπει, με αποτέλεσμα να είναι μεν κοντά στην κορυφή, θα μπορούσε όμως να ήταν αυτός στο πρώτο σκαλοπάτι.

Σε μία άλλη εξέλιξη, ο Κακόριν άρχισε τρέξιμο και εκτιμάται πως πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων θα είναι σε θέση να ενσωματωθεί ξανά στην ομάδα.

Κατηγορίες

ΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Μια νέα πρόκληση για εμάς»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Δεύτερος γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία του Champions League ο Νταβίντ Λουίζ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με απρόοπτο η αποστολή της Ομόνοιας ενόψει Ντιναμό Κιέβου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ξανά παρών ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αγώνα της Πάφος FC

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

O αποχαιρετισμός του Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν

EUROLEAGUE

|

Category image

Υπέβαλε την παραίτησή του στη διοίκηση της Παρτιζάν ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς

EUROLEAGUE

|

Category image

Youth League: Η Ρεάλ κέρδισε τον Ολυμπιακό κι έκανε το 5/5

Ελλάδα

|

Category image

LIVE: Πάφος FC - Moνακό 1-2

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Δεν το πιστεύει όσο πρέπει στα ντέρμπι

ΑΡΗΣ

|

Category image

Έτσι θα αρχίσει η Πάφος FC κόντρα στη Μονακό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Θα λείψουν τα γκολ του Πιέρου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Υπέβαλε την παραίτησή του στη διοίκηση της Παρτιζάν ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς

EUROLEAGUE

|

Category image

Η εμφάνιση που θα φορέσει σήμερα ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ελλάδα

|

Category image

Επισημοποιείται σήμερα (26/11) η αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ξανά sold out οι ΑΠΟΕΛίστες

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη