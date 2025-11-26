Δεν το πιστεύει όσο πρέπει στα ντέρμπι

Εκεί που έχει τάσεις αυτοκτονίας είναι στα αποκαλούμενα ντέρμπι. Η ήττα από την Πάφος FC θύμισε αυτήν από την ΑΕΚ, όπου είχε τον πρώτο λόγο μέχρι τα αρχικά στάδια της επανάληψης αλλά στο τέλος δεν πήρε ούτε βαθμό. Και στην Πάφο προηγήθηκε, όπου και πάλι έπεσε θύμα ανατροπής. Όχι μόνο δεν πήρε τη νίκη, αλλά έμεινε και με άδεια χέρια. Και με την Ομόνοια, παρ' όλο που είχε αριθμητικό μειονέκτημα, απώλεσε πέναλτι για να πάρει το ματς.

Με λίγα λόγια έχει αυτοκτονικές τάσεις η ομάδα του Άρτζομ Ράτζκοφ, που καλείται να βρει τον τρόπο ώστε να παίρνει την ουσία και να μην μένει μόνο στις εντυπώσεις. Δεν το πιστεύει όσο πρέπει, με αποτέλεσμα να είναι μεν κοντά στην κορυφή, θα μπορούσε όμως να ήταν αυτός στο πρώτο σκαλοπάτι.

Σε μία άλλη εξέλιξη, ο Κακόριν άρχισε τρέξιμο και εκτιμάται πως πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων θα είναι σε θέση να ενσωματωθεί ξανά στην ομάδα.