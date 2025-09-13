Ρίχνεται πρώτος στη μάχη της Ευρώπης ο Παρνασσός

Ο Παρνασσός είναι ο πρώτος από τους τέσσερις εκπρόσωπους της κυπριακής χειροσφαίρισης που θα ριχθεί στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ξεκινώντας από τον α’ προκριματικό γύρο του EHF European Cup Ανδρών 2025-26.

Η ομάδα του Στροβόλου, φιναλίστ του κυπέλλου την περασμένη σεζόν, θα αντιμετωπίσει τη CSM Constanta, με τους δυο αγώνες να γίνονται στη Ρουμανία, ο πρώτος το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και ο δεύτερος την επόμενη ημέρα, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου.

Αμφότερα τα παιχνίδια θα αρχίσουν στις 18:00 και θα γίνουν στο γήπεδο Simona Amanar Sports.

Στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης λαμβάνουν μέρος 18 ομάδες, με τα πρώτα δύο εισιτήρια να έχουν ήδη τσεκαριστεί και τα υπόλοιπα να ξεκαθαρίζουν το επόμενο διήμερο.

Ο νικητής από το ζευγάρι ανάμεσα στον Παρνασσό και τη CSM Constanta, στην επόμενη φάση της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει τη ΗC Dukla Praha από την Τσεχία.

Θυμίζουμε ότι οι άλλες ομάδες που θα αγωνιστούν στην Ευρώπη, η πρωταθλήτρια Sabbianco Aνόρθωση και η δευτεραθλήτρια ομάδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στους άνδρες, όπως και η νταμπλούχος γυναικών CyView Λατσιά, θα αρχίσουν την προσπάθειά τους στον δεύτερο προκριματικό γύρο του EHF European Cup.

*H φωτογραφία είναι από τη χθεσινή (12/09) αναχώρηση από το αεροδρόμιο της Λάρνακας.