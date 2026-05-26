Τέλος ο Κάστανος από τον Άρη!

Αναλυτικά:

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γρηγόρη Κάστανο.

Ο Κύπριος διεθνής μέσος, ήρθε στην ομάδα μας από την Hellas Verona στα τέλη Ιανουαρίου του 2026 με τη μορφή δανεισμού, μέχρι το τέλος της περιόδου 2025-26.

Στους τέσσερις μήνες παρουσίας του στον Άρη, ο 28χρονος μέσος κατέγραψε 15 συμμετοχές σκοράροντας 3 γκολ.

Ευχαριστούμε τον Γρηγόρη για την ουσιαστική προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας του.