Τέλος ο Κάστανος από τον Άρη!
O Άρης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γρηγόρη Κάστανο
Αναλυτικά:
Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γρηγόρη Κάστανο.
Ο Κύπριος διεθνής μέσος, ήρθε στην ομάδα μας από την Hellas Verona στα τέλη Ιανουαρίου του 2026 με τη μορφή δανεισμού, μέχρι το τέλος της περιόδου 2025-26.
Στους τέσσερις μήνες παρουσίας του στον Άρη, ο 28χρονος μέσος κατέγραψε 15 συμμετοχές σκοράροντας 3 γκολ.
Ευχαριστούμε τον Γρηγόρη για την ουσιαστική προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Aris Limassol announces the completion of its collaboration with Grigoris Kastanos.— Aris Limassol FC (@ArisLimassol) May 26, 2026
The Cypriot international midfielder joined our club from Hellas Verona at the end of January 2026 on loan until the conclusion of the 2025–26 season.
