Κβίντα: «Ενδιαφέρον και προτάσεις από άλλες ομάδες όμως ερωτεύτηκα τον Απόλλωνα»

Διαβάστε όσα είπε:

Γιόζεφ, υπέγραψες νέο συμβόλαιο μέχρι το 2030. Τι σημαίνει αυτό για σένα;

Σημαίνει πολλά για μένα. Δουλεύω καθημερινά για να βρίσκομαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να αξίζω κάτι τέτοιο. Το γεγονός ότι ο σύλλογος δείχνει τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου σημαίνει πολλά και το εκτιμώ πραγματικά.

Ήταν πολλοί οι παράγοντες που με οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Συζήτησα αρκετά με την οικογένειά μου και με ανθρώπους που εμπιστεύομαι και στο τέλος καταλήξαμε σε μια απόφαση που έκανε χαρούμενες και τις δύο πλευρές.

Από την πρώτη στιγμή ένιωσα πολύ καλά εδώ και είμαι χαρούμενος που θα συνεχίσω στον Απόλλωνα.

Ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοιχείο που έπαιξε ρόλο στην απόφασή σου;

Ερωτεύτηκα αυτόν τον σύλλογο. Έχουμε ένα εξαιρετικό γκρουπ ποδοσφαιριστών, πολύ καλούς ανθρώπους στο τεχνικό επιτελείο και γενικά σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Εγώ και η οικογένειά μου νιώθουμε πραγματικά ευτυχισμένοι εδώ και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα.

Πιστεύω ότι ο Απόλλωνας είναι ένας σύλλογος ο οποίος μου ταιριάζει απόλυτα. Είμαι χαρούμενος εδώ, ο κόσμος είναι χαρούμενος μαζί μου και αισθάνομαι ότι υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση.

Ελπίζω τα επόμενα χρόνια να πετύχουμε ακόμη περισσότερα πράγματα και να φέρουμε τον Απόλλωνα εκεί όπου πραγματικά αξίζει να βρίσκεται.

Υπήρξε ενδιαφέρον από άλλες ομάδες;

Ναι, υπήρξε ενδιαφέρον και προτάσεις, όμως στο μυαλό μου υπήρχε πάντα πρώτα ο Απόλλωνας.

Όσο μιλούσα με τον σύλλογο, δεν ήθελα να σκέφτομαι κάτι άλλο. Η προτεραιότητά μου ήταν να παραμείνω εδώ και από τη στιγμή που βρήκαμε συμφωνία, όλα έγιναν ξεκάθαρα.

Πόσο σημαντική ήταν η σχέση σου με τον προπονητή έτσι ώστε να πάρεις αυτή την απόφαση;

Πολύ σημαντική. Έχουμε ένα ειλικρινές γκρουπ και ένα ειλικρινές τεχνικό επιτελείο. Μιλάμε πάντα ανοιχτά μεταξύ μας και αυτό δημιουργεί εμπιστοσύνη.

Όταν υπάρχει εμπιστοσύνη και όλοι απολαμβάνουν την καθημερινότητα μέσα στην ομάδα, τότε μπορείς να χτίσεις κάτι πραγματικά δυνατό.

Έχοντας ήδη αρκετά χρόνια στην Κύπρο, τι διαφορετικό βρήκες στον Απόλλωνα;

Υπάρχει διαφορετική κουλτούρα. Όλοι είναι ξεκάθαροι, ευγενικοί και λειτουργούν με σεβασμό ο ένας προς τον άλλο. Δεν υπάρχουν εγωισμοί ή συμπεριφορές ανωτερότητας. Αυτό είναι κάτι που εκτιμώ πολύ και είναι ένας από τους λόγους που απολαμβάνω τόσο πολύ την παρουσία μου εδώ.

Ανέλαβες αρκετά γρήγορα ηγετικό ρόλο στην ομάδα. Πώς το βιώνεις;

Δεν με αλλάζει ιδιαίτερα. Είμαι ο ίδιος άνθρωπος είτε φοράω το περιβραχιόνιο είτε όχι.

Προσπαθώ πάντα να βοηθώ τους άλλους και να μεταφέρω την εμπειρία μου στους νεότερους παίκτες. Βρίσκομαι έξι χρόνια στην Κύπρο, έχω αρκετές παραστάσεις και θέλω να βοηθώ την ομάδα με κάθε τρόπο.

Οι αριθμοί και οι εμφανίσεις σου σε κατατάσσουν ανάμεσα στους κορυφαίους αμυντικούς του πρωταθλήματος. Το πιστεύεις και εσύ;

Δεν μου αρέσει να λέω εγώ αν είμαι ο καλύτερος ή όχι. Υπάρχουν άνθρωποι στο ποδόσφαιρο που μπορούν να κρίνουν καλύτερα αυτά τα πράγματα.

Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση, πιστεύω στις δυνατότητές μου και δουλεύω καθημερινά για να βρίσκομαι στο υψηλότερο επίπεδο.

Υπάρχουν πολλοί ποιοτικοί αμυντικοί στο πρωτάθλημα, όμως είμαι χαρούμενος με τη συνέπεια και την απόδοσή μου τα τελευταία χρόνια.

Πέντε γκολ σε μία σεζόν για έναν κεντρικό αμυντικό είναι εντυπωσιακό νούμερο…

Θα μπορούσαν να ήταν και περισσότερα! Είχα αρκετές ευκαιρίες ακόμη. Προσπαθώ πάντα να βελτιώνομαι και να βοηθώ την ομάδα και στις δύο πλευρές του παιχνιδιού.

Όταν ήρθες στον Απόλλωνα είχες πει ότι στόχος ήταν η επιστροφή στην Ευρώπη. Η ομάδα το πέτυχε. Πώς το βλέπεις;

Είναι πολύ σημαντικό, όμως θεωρώ ότι αυτό είναι μόνο η αρχή.

Τους τελευταίους μήνες κάναμε εξαιρετική δουλειά ως ομάδα. Βρισκόμαστε σε τελικό Κυπέλλου, επιστρέψαμε στην Ευρώπη και πιστεύω ότι τα καλύτερα για τον Απόλλωνα είναι ακόμη μπροστά μας.

Πόσο σημαντικό είναι ότι αρκετοί βασικοί ποδοσφαιριστές παραμένουν στην ομάδα;

Δείχνει ότι ο σύλλογος θέλει να χτίσει κάτι δυνατό και σταθερό.

Αν διατηρήσουμε τον βασικό κορμό και προσθέσουμε μερικούς ακόμη ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε πολύ μεγάλα πράγματα τα επόμενα χρόνια.

Τι θέλεις να πετύχεις προσωπικά με τον Απόλλωνα μέχρι το 2030;

Θέλω να κερδίσω τίτλους. Πιστεύω πολύ στον εαυτό μου και στην ομάδα.

Αν έχουμε πίστη, σωστή νοοτροπία και συνεχίσουμε να πιέζουμε τους εαυτούς μας καθημερινά, θεωρώ ότι όλα είναι πιθανά.

Ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις για αυτή την ανανέωση;

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου, τον πρόεδρο και τον τεχνικό διευθυντή, γιατί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να γίνει αυτή η συμφωνία πραγματικότητα. Χαίρομαι που στο τέλος τα καταφέραμε, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήταν εφικτό.

Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις στον κόσμο του Απόλλωνα;

Θέλω να συνεχίσουν να μας στηρίζουν μέχρι το τέλος, όπως κάνουν πάντα.

Όταν ο κόσμος είναι δίπλα μας, μας δίνει τεράστια δύναμη. Θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε μεγάλες στιγμές όλοι μαζί και να κάνουμε περήφανους τους φιλάθλους μας.