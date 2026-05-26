Tipsbladet: «Συμφωνία Παναθηναϊκού - Νέστρουπ για συμβόλαιο και συνεργάτες»

Δημοσίευμα στη Δανία αναφέρουν ότι ο Νέστρουπ έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με το συμβόλαιό του όσο και για τους συνεργάτες του.

Για οριστική συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Νέστρουπ κάνει λόγο σε δημοσίευμά της η γνωστή και έγκυρη ιστοσελίδα της Δανίας, Tipsbladet.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο Δανός τεχνικός έχει δώσει τα χέρια με τους πράσινους τόσο για το συμβόλαιό του όσο και για τους συνεργάτες του με την ιστοσελίδα να επικαλείται δικές της πληροφορίες.

Όπως προσθέτει ο Νέστρουπ έχει δώσει τα χέρια του για συμβόλαιο δύο ετών συν άλλο ένα με αρχικό μισθό ετησίως 1,2 εκατομμύρια ευρώ

Προσθέτει ότι έχει ήδη συμφωνήσει ο κύριος συνεργάτης του, να τον ακολουθήσει. Πρόκειται για τον Στέφαν Μάντσεν ο οποίος να έχει ήδη συμφωνήσει να τον ακολουθήσει, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη παραμένουν μικρές λεπτομέρειες και για τους άλλους συνεργάτες που θα έχει.

