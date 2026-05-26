Νέα αποχώρηση από τον Άρη

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Βορειοϊρλανδό Ρος Μακόσλαντ.

Ο 23χρονος επιθετικός εντάχθηκε στην ομάδα μας το περασμένο καλοκαίρι με τη μορφή δανεισμού διάρκειας ενός έτους από τους Ρέιντζερς Σκωτίας.

Τη σεζόν 2025–26, ο Μακόσλαντ κατέγραψε 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 4 γκολ και μοιράζοντας 4 ασίστ.

Ευχαριστούμε τον Ρος Μακόσλαντ για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.