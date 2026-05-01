Eυρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και Παρνασσός στον τελικό του Allwyn κυπέλλου Ανδρών στο Χάντμπολ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που απέκλεισε στα πέναλτι την Sabbianco Ανόρθωση και ο Παρνασσός που άφησε εκτός συνέχειας τον ΑΠΟΕΛ, θα συνθέσουν το ζευγάρι του τελικού κυπέλλου Allwyn Ανδρών στο Χάντμπολ, που θα γίνει την Κυριακή, 3 Μαΐου, στις 19:00, στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» στη Λευκωσία.

Με την πρόκρισή του στον τελικό, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο θα διεκδικήσει τον έκτο τίτλο στον θεσμό, με τον τελευταίο να χρονολογείται το 2017. Οι υπόλοιποι είχαν κατακτηθεί το 2008, το 2010, το 2013 και το 2015. Aπό την άλλη ο Παρνασσός θα διεκδικήσει το τρίτο του κύπελλο, μετά τα δύο συνεχόμενα το 2018 και το 2019.

Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της Παρασκευής (01/05) το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και έφθασε μέχρι τη διαδικασία των πέναλτι, κέρδισε με 31-30 την Sabbianco Ανόρθωση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο είχε διαφορά πέντε τερμάτων (9-14) μέχρι το 25’, όμως μέχρι την ανάπαυλα η ομάδα της Αμμοχώστου είχε πλησιάσει στο ένα γκολ (14-15). Στο 41' το συγκρότημα του Μάριου Ευσταθιάδη μπήκε μπροστά με 19-18, με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο να παίρνει ξανά το προβάδισμα και στο 47' προηγείται με δύο γκολ διαφορά (19-21).

Το συγκρότημα του Ανδρέα Ανδρέου κρατούσε τη νίκη με 26-24, μισό λεπτό πριν από το τέλος του αγώνα, με την «Κυρία» να καταφέρνει να φέρει τον αγώνα στα ίσα 26-26 και να στέλνει τον αγώνα στα πέναλτι, όπου εξασφαλίστηκε το εισιτήριο για τον τελικό από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Ο Δημήτρης Αναγνωστόπουλος με οκτώ τέρματα και ο Δημήτρης Γιανόπουλος με εφτά ήταν οι πρώτοι σκόρερ για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, ενώ έξι για την Sabbianco Ανόρθωση πέτυχαν οι Marko Buntic και Rios Ballard Yosdany.

Έπειτα, στον δεύτερο ημιτελικό ο Παρνασσός επιβεβαίωσε ότι ήταν το φαβορί της αναμέτρησης και πήρε την πρόκριση κερδίζοντας με 35-21 τον ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα του Στροβόλου ήταν μπροστά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, δημιουργώντας διαφορά από το πρώτο ημίχρονο οπότε και προηγήθηκε με εφτά τέρματα (14-21) και ολοκληρώνοντας την πρόκρισή του στο δεύτερο ημίχρονο. Για το συγκρότημα του Σάββα Ζωγράφου βρήκαν δίχτυα συνολικά 11 χειροσφαιριστές, με τους Λούκα Παρασκευά, Βασίλη Δημοσθένους, Χρίστο Λάσκο, Αλέξη Χαραλάμπους και Elsayed Omar να πετυχαίνουν από πέντε. Από πλευράς γαλαζοκιτρίνων, από τέσσερα είχαν οι Petar Draskic και Κωνσταντίνος Μακρής.

Σημειώνεται ότι πριν από την έναρξη των δύο αγώνων τηρήθηκε μονόλεπτος σιγή εις μνήμη του μ. Στέλιου Μαρκίδη πατέρα του προπονητή του ΑΠΟΕΛ, Ανδρέα Μαρκίδη. Μονόλεπτος σιγή θα τηρηθεί και πριν από τους δύο τελικούς της Κυριακής (03/05).