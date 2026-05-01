Επική ανατροπή με buzzer beater για την ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού!

Παρότι βρέθηκε πίσω με 8 γκολ στα μέσα του 2ου ημιχρόνου, η ΑΕΚ κατάφερε με απίθανη ανατροπή και τέρμα του Παναγιώτου στο φινάλε να κάνει το break επί του Ολυμπιακού (32-33) για το 1-0 στους τελικούς!

Σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με πολλές συγκινήσεις και συγκλονιστικό φινάλε, η Ένωση κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα και με επική ανατροπή στο τελευταίο 15λεπτο νίκησε τον Ολυμπιακό με σκορ 33-32 στο Κλειστό της Ηλιούπολης στον πρώτο μεταξύ τους τελικό!Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο για περισσότερο από 40 λεπτά, φτάνοντας ακόμα και στο +8 στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου. Ωστόσο, το σύνολο του Αλέξη Αλβανού έβγαλε τρομερή αντίδραση και ολοκλήρωσε την ανατροπή στα τελευταία πέντε δευτερόλεπτα με τέρμα του Παναγιώτου.

Το ματς:

Πολύ καλό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος παίζοντας εξαιρετική άμυνα ανάγκασε την ΑΕΚ να υποπέσει σε αρκετά μαζεμένα λάθη στα πρώτα λεπτά. Ως αποτέλεσμα αυτού, οι γηπεδούχοι βρήκαν εύκολα γκολ στον αιφνιδιασμό και με τους Παπάζογλου, Τζίμπουλα και Τσαναξίδη προηγήθηκαν με 3-0 στο 4ο λεπτό. Μετά από ένα νευρικό διάστημα, η Ένωση βρήκε αγωνιστικό ρυθμό και με μπροστάρη τον Στούμπερ που πέτυχε τρία γκολ, μείωσε σε 5-4 στο 9ο λεπτό.

Έκτοτε, οι δύο «μονομάχοι» αντάλλαξαν διαδοχικά χτυπήματα στα επόμενα λεπτά, με τις άμυνες να κάνουν πολλά λάθη και τις επιθέσεις να τα εκμεταλλεύονται στο έπακρο, ξεδιπλώνοντας το ταλέντο στο παρκέ του Κλειστού. Μάλιστα, στο 16ο λεπτό οι «κιτρινόμαυροι» κατάφεραν να πάρουν για πρώτη φορά το πάνω χέρι στο σκορ με γκολ του Τουρέ στο ανοικτό γήπεδο για το 8-7, προτού οι «ερυθρόλευκοι» με πρωταγωνιστές τους Βίντα και Σλίσκοβιτς που πέτυχαν από δύο τέρματα, τρέξουν ένα σερί 5-0 για το υπέρ τους 12-8 στο 21ο λεπτό.

Παρά τις προσπάθειες και τα τέρματα του εξαιρετικού Στούμπερ, η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε να ακολουθήσει τον γρήγορο ρυθμό των Πειραιωτών, οι οποίοι στο τελευταίο κομμάτι του ημιχρόνου βελτίωσαν την άμυνά τους και ξέφυγαν στο σκορ. Με τον Σάββα να μπαίνει και εκείνος στην εξίσωση του αγώνα και να προσθέτει τρία γκολ, οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να προηγηθούν με +5 για το 17-12 στο 27ο λεπτό, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με το υπέρ τους 17-13.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός συνέχισε να παίζει σε υψηλό τέμπο και στις δύο άκρες του γηπέδου, διατηρώντας την κυριαρχία του και το πάνω χέρι στην αναμέτρηση. Με την επίθεσή του να δουλεύει εξαιρετικά, το σύνολο του Ρικάρντο Τριλίνι έφτασε γρήγορα-γρήγορα στο +7 για το 22-15 στο 36ο λεπτό με τον ασταμάτητο Σλίσκοβιτς να κάνει θραύση στο επιθετικό κομμάτι. Έχοντας ως άξιο συμπαραστάτη τον Μάνθο που πέτυχε δύο πολύ δύσκολα γκολ, οι «ερυθρόλευκοι» έστειλαν τη διαφορά μέχρι το +8 και το 26-18 στο 41ο λεπτό, βάζοντας γερές βάσεις για τη νίκη.

Και ενώ το μομέντουμ έδειχνε... γηπεδούχους, η ΑΕΚ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της σε άμυνα και επίθεση και με ένα γρήγορο και εντυπωσιακό come-back ξαναμπήκε στη διεκδίκηση του αγώνα! Συγκεκριμένα, η ομάδα του Αλέξη Αλβανού κράτησε τους «ερυθρόλευκους» χωρίς τέρμα για πέντε λεπτά, την στιγμή όπου η Ένωση με τους Κουκουλά, Τουρέ, Περίν και Μπάρος, έτρεξε ένα σερί 5-0 για το 26-23 στο 46ο λεπτό! Ένα όμορφο τέρμα του Σάββα «ξεκόλλησε» επιθετικά τους γηπεδούχους, προτού οι φιλοξενούμενοι με τρία γκολ των Αραμπατζή, Τουρέ και Γκαρέν ροκανίσουν τη διαφορά στη μικρότερη τιμή της για το 27-26 στο 50'!

Η αντίδραση του Ολυμπιακού ήρθε δια χειρός Κανιέτε, Σούργκιελ και Σλίσκοβιτς, οι οποίοι με ένα σερί 3-0 έγραψαν το 30-26 τρία λεπτά αργότερα, με τους Κουκουλά, Μπάρος και Στούμπερ να μειώνουν εκ νέου στο γκολ για το 30-29 στο 55ο λεπτό. Στη συνέχεια, οι Τσαναξίδη και Τοριάνι αντάλλαξαν γκολ (31-30), με την ΑΕΚ να κερδίζει τη δίλεπτη διαφορά του Ίβιτς και να ανατρέπει την κατάσταση χάρη στα τέρματα των Τοριάνι και Στούμπερ για το 31-32 στο 58ο λεπτό. Το ματς έγινε θρίλερ, με τον Σάββα να ισοφαρίζει στα 30'' πριν το τέλος και τον Παναγιώτου να χαρίζει τη νίκη στην ΑΕΚ στα 5 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε για το τελικό 33-32.

Τα πεντάλεπτα: 3-0, 5-4, 7-7, 11-8, 14-11, 17-13 (ημχ.), 20-15, 24-17, 26-22, 27-26, 30-29, 32-33.

