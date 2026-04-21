Μεγάλο πλήγμα για ΠΑΟΚ: Τέλος η σεζόν για Γιακουμάκη!

Άσχημα μαντάτα στο… στρατόπεδο του ΠΑΟΚ μετά τον τραυματισμό του Γιώργου Γιακουμάκη. Ο Έλληνας στράικερ υπέστη θλάση β’ βαθμού, χάνει τον τελικό του Κυπέλλου το ερχόμενο Σάββατο με αντίπαλο τον ΟΦΗ αλλά και το υπόλοιπο του πρωταθλήματος.

Πλέον, ο Ραζβάν Λουτσέσκου πρέπει να καταστρώσει τα πλάνα του για το φινάλε της σεζόν με τον Ανέστη Μύθου και τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ για την κορυφή της επίθεσης.

Την ίδια ώρα, ο Ντέγιαν Λόβρεν αποκόμισε ένα διάστρεμμα από το ντέρμπι με την ΑΕΚ και η κατάστασή του αξιολογείται καθημερινά.

Αναφορικά με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, συνεχίζει με θεραπεία το πρόγραμμά του.

