ΠΑΟΚ: Χωρίς γκολ, με μόλις 2 σουτ στην εστία στα 3 τελευταία ντέρμπι

Από την επιθετική κυριαρχία της κανονικής διάρκειας έχει οδηγηθεί σε ένα πρωτοφανές black out στα ντέρμπι - Δεν δημιουργεί και δεν σκοράρει τον τελευταίο 1.5 μήνα.

Κατώτερος των περιστάσεων ο ΠΑΟΚ στον «τελικό» της Ν.Φιλαδέλφειας. Μία εμφάνιση που δεν σηκώνει μεγάλη συζήτηση και βρίσκει τους Θεσσαλονικείς στο -8 από την ΑΕΚ. Δεν είναι μόνο το βαρύ σκορ (3-0), αλλά κυρίως η εικόνα μίας ομάδας που δεν απείλησε καν την εστία του Στρακόσια για 90 και πλέον λεπτά. Το ανησυχητικό δε για τον ΠΑΟΚ είναι πως αυτή η εικόνα μοιάζει... οικεία τον τελευταίο έναν και πλέον μήνα. Και δεδομένα κοστίζει, κόστισε και οφείλει να αλλάξει ενόψει τελικού Κυπέλλου.

Ένα από τα δυνατά χαρτιά της φετινής χρονιάς του ΠΑΟΚ ήταν τα ντέρμπι. Απόλυτα κυρίαρχος στα περισσότερα εξ' αυτών, ο Δικέφαλος έδειχνα πως τέτοιου είδους παιχνίδια τον «ιντριγκάρουν», του ταιριάζουν, δείχνοντας μεγαλύτερη αφέλεια σε ματς με ομάδες χαμηλότερης δυναμικής.

Τα τρία τελευταία ντέρμπι όμως, αποτελούν διαφορετική ιστορία. Τόσο στο παιχνίδι στις 8 Μαρτίου με τον Ολυμπιακό, όσο και τα δύο ματς των playoffs με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, προκύπτει μία συνισταμένη για τον ΠΑΟΚ στο κομμάτι επίθεση και τελικές. Δύο τελικές στην εστία σε τρία παιχνίδια και σε περισσότερα από 270 λεπτά αγώνα, μία πολύ «φτωχή» συγκομιδή και ασυνήθιστη για το φετινό ασπρόμαυρο σύνολο.

Τρία μεγάλα ματς, μηδέν γκολ για τον ΠΑΟΚ. Νούμερα που ενδεχομένως εξηγούν σε μεγάλο βαθμό και το βαθμολογικό χάσμα από τους διεκδικητές του τίτλου...

Η κακή εικόνα του ΠΑΟΚ φαίνεται (και) στη δημιουργία φάσεων, στα Xgoals που μας απασχολούν αρκετά το τελευταίο διάστημα. Σε κανένα από τα τρία τελευταία παιχνίδια οι Θεσσαλονικείς δεν ξεπέρασαν το 1 Xgoal, ενώ χαρακτηριστικό είναι πως στον Βόλο, παρότι σκόραραν νωρίς, έμειναν στο... φτωχό 0,79.

Στα δύο πρώτα ντέρμπι των playoffs, το νούμερο είναι πιο ενδεικτικό. 0,55 με τον Παναθηναϊκό και 0,57 με την ΑΕΚ, για έναν ΠΑΟΚ που δεν απειλεί καν την αντίπαλη εστία τον τελευταίο καιρό, αν και ήταν η καλύτερη επίθεση της κανονικής διάρκειας και μία απ' τις καλύτερες στο φετινό Europa League!

Για έκτο συνεχόμενο παιχνίδι οι Θεσσαλονικείς δεν δημιουργούν, όπως μας είχαν συνηθίσει μέχρι τον Φεβρουάριο. Μικρή παρένθεση γιατί έκτοτε ξέσπασε αυτή η επιδημία... τραυματισμών που σταδιακά στερούσε από την ομάδα πολύτιμες μονάδες, δύναμη, ενέργεια και φρεσκάδα δεδομένου πως ο μικρός κορμός που τράβηξε κουπί, επιβαρυνόταν διαρκώς.

Ήταν 4 Μαρτίου στη Νεάπολη κόντρα στην Κηφισιά, όταν ο ΠΑΟΚ παρότι σκόραρε τέσσερα γκολ, δημιούργησε μόλις εννιά τελικές προσπάθειες. Ίδια εικόνα και ίδια συγκομιδή κόντρα στον Λεβαδειακό, παρά το 3-0, ενώ και στον Βόλο το... κοντέρ σταμάτησε στα εννιά σουτ.

Στα τρία ντέρμπι η στατιστική «λέει» 5, 6 και 7 τελικές, κόντρα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ αντίστοιχα. Ούτε καν κοντά στις τελικές που δημιουργούσε ο Δικέφαλος στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, είτε επρόκειτο για ντέρμπι, είτε για παιχνίδι ροής...

Αναλυτικά τα έξι τελευταία ματς του ΠΑΟΚ και οι ασπρόμαυρες τελικές:

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: 7 τελικές

ΠΑΟΚ-ΠΑΟ: 6 τελικές

Βόλος - ΠΑΟΚ: 9 τελικές

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός: 9 τελικές

ΟΣΦΠ - ΠΑΟΚ: 5 τελικές

Κηφισιά - ΠΑΟΚ: 9 τελικές

