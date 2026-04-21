Οι παρεμβάσεις του ΚΟΑ στο EU Sport Forum 2026 στην Πάφο

Η Κύπρος βρέθηκε στο αθλητικό επίκεντρο με τη φιλοξενία του EU Sport Forum 2026 στην Πάφο το διήμερο 15-16 Απριλίου 2026.

Η ψυχική υγεία στον αθλητισμό -που αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας- και η πραγματική σημασία του να υποστηρίζεις τους αθλητές πέρα ​​από τα μετάλλια και τις νίκες απασχόλησε τους σύνεδρους στο καθιερωμένο ετήσιο Αθλητικό Φόρουμ, το οποίο φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε στο νησί μας, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας.

Το EU Sport Forum αποτελεί την κορυφαία ετήσια διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον αθλητισμό. Συγκεντρώνει θεσμικούς φορείς, οργανισμούς και εκπροσώπους του αθλητικού οικοδομήματος από όλη την Ευρώπη, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και τη χάραξη πρακτικών και πολιτικών γύρω από τον αθλητισμό.

Πέραν της ψυχικής υγείας των αθλητών, το Φόρουμ εμπλουτίστηκε από θεματικές, όπως η δια βίου ευεξία, η καταπολέμηση του ντόπινγκ, η υπερπήδηση των εμποδίων για την επιτυχία των γυναικών στον αθλητισμό, η επιβράβευση του ταλέντου, η χρηστή διακυβέρνηση και ο κοινωνικός ρόλος του αθλητισμού, καθώς επίσης το μέλλον της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού #BeActive.

Τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού εκπροσώπησαν στο EU Sport Forum 2026 η Αντιπρόεδρος Κάλλη Χατζηιωσήφ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνα Παφίτη και Ανδρέας Παπαλλής, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Βάσος Κουτσιούντας και οι λειτουργοί Ιωάννα Παρασκευοπούλου, Κώστας Σολωμού και Έφη Μούζουρου Πενηνταέξ.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού συμμετείχε στο πάνελ «Uniting the Mediterranean through Sport» («Ενώνοντας τη Μεσόγειο μέσω του αθλητισμού»). Ανέπτυξε την πρόταση-πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας για τη δημιουργία Μεσογειακού Συμβουλίου Αθλητισμού, μία πρόταση που είχε θέσει η κυπριακή πλευρά ενώπιον των Ευρωπαίων εταίρων κατά τη διάρκεια της Συνάντησης Γενικών Διευθυντών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στις αρχές Φεβρουαρίου στη Λευκωσία. Η κυπριακή πρόταση έχει βρει πρόσφορο έδαφος, ειδικά μεταξύ των μεσογειακών χωρών, και οι σχετικές διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν προκειμένου να υλοποιηθεί.

Στο πλαίσιο του Φόρουμ οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να γυμναστούν μέσα από τα ειδικά προγράμματα που ετοίμασαν για το Sports Forum οι γυμναστές του προγράμματος «Αθλητισμός Για Όλους» του ΚΟΑ. Παράλληλα, μετά το τέλος του Φόρουμ οι σύνεδροι ξεναγήθηκαν στο νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Λεμεσού.