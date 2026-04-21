Stoiximan Wheels of Change: Δυναμική παρουσία στην Κύπρο με στόχο την ισότιμη πρόσβαση στον αθλητισμό

Η ομάδα Stoiximan Wheels of Change διευρύνει τη δράση της στην Κύπρο, μέσα από νέα στρατηγική συνεργασία με την Ablebook και το «Υπάρχω», με κοινό στόχο την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό.

Η πρώτη συμμετοχή της ομάδας στη χώρα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Aphrodite Half Marathon στην Πόλη Χρυσοχούς, την Κυριακή 19 Απριλίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της δράσης της πρωτοβουλίας σε τοπικό επίπεδο, με συνολικά 31 συμμετέχοντες, εκ των οποίων οι 9 είναι άτομα με αναπηρία που έλαβαν μέρος στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, το πρόγραμμα Stoiximan Wheels of Change ενώνει δυνάμεις με την Ablebook, μια καινοτόμο πλατφόρμα-εφαρμογή που προάγει την προσβασιμότητα και την ισότιμη συμμετοχή, καθώς και με το «Υπάρχω Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης», οργανισμό με δράση στην ενδυνάμωση και υποστήριξη ευάλωτων ομάδων, ειδικότερα στον αθλητισμό, ενισχύοντας ουσιαστικά την ανάπτυξη πρωτοβουλιών συμπερίληψης στην Κύπρο.

Το πρόγραμμα Stoiximan Wheels of Change, με αποδεδειγμένη πορεία στην Ελλάδα και περισσότερους από 5.000 συμμετέχοντες μέχρι σήμερα, δημιουργεί ευκαιρίες για άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν ενεργά σε αθλητικές διοργανώσεις, αναδεικνύοντας στην πράξη τη σημασία της προσβασιμότητας και της ομαδικότητας, ενώ προγραμματίζει δυναμική παρουσία και στους επερχόμενους μαραθωνίους στη Λάρνακα, τη Λεμεσό και τη Λευκωσία.

Η παρουσία της στην Κύπρο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ισότιμα στον αθλητισμό και την κοινωνική ζωή.

Η Stoiximan παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία πρωτοβουλιών με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, επιβεβαιώνοντας ότι η συνεργασία μπορεί να αποτελέσει καταλύτη θετικής αλλαγής.