Πρώτος αντίπαλος η Αλβανία, απόψε στις 20:00 για την Εθνική Futsal

Η Εθνική μας ομάδα Futsal αρχίζει σήμερα τις υποχρεώσεις της στον 5ο όμιλο του Preliminary Round του FIFA Futsal World Cup ο οποίος φιλοξενείται στην Αλβανία.

Αντίπαλος της η γηπεδούχος Αλβανία σε ένα αγώνα ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για τη μετέπειτα πορεία της ομάδας μας στη διοργάνωση.

Ο αγώνας θα αρχίσει στις 20:00, θα διεξαχθεί στο “Olympik Park” στα Τίρανα και θα μεταδίδεται ζωντανά στο επίσημο κανάλι της Αλβανικής Ομοσπονδίας στο you tube.

Στον όμιλο συμμετέχουν επίσης η Λετονία και το Σαν Μαρίνο που θα τεθούν αντιμέτωποι στις 14:00.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, θα προκριθούν στον Main Round, κάτι που αποτελεί και το μεγάλο στόχο της ομάδας μας.

Βάσει της δυναμικότητας των ομάδων και της κατάταξης της FIFA, η Λετονία είναι το φαβορί για τη μια εκ των δύο πρώτων θέσεων, με την Αλβανία και την Κύπρο να αναμένεται να δώσουν μεγάλη μάχη για την άλλη θέση.

Ως εκ τούτου, ο σημερινός αγώνας της ομάδας μας με την Αλβανία ενδεχομένως να κρίνει πολλά όσον αφορά τον στόχο της πρόκρισης.

Ο προπονητής της Εθνικής Futsal Άθως Στυλιανού έχει στη διάθεση του τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:

Χρίστος Στυλιανού, Χρυσόστομος Παπασπύρου, Αλέξανδρος Γεωργίου, Μάριος Χριστοφόρου, Gevara Κanjo, Γιώργος Κρέκος, Νίκος Χατζηγεωργίου, Κωνσταντίνος Εξαδάκτυλος, Κωνσταντίνος Κουλουμπρής, Ιωσήφ Ιωσήφ,  Αλέξης Τσίτσος, Ανδρέας Σάββα, Κυριάκος Στυλιανού και Χάρης Κουλλουπά.

Το πρόγραμμα των αγώνων του ομίλου μας:

9 Απριλίου

14:00 Λετονία – Σαν Μαρίνο

 

20:00 Κύπρος – Αλβανία

 

10 Απριλίου

14:00 Κύπρος – Λετονία

 

20:00 Αλβανία – Σαν Μαρίνο

12 Απριλίου

16:00 Σαν Μαρίνο – Κύπρος

 

20:00 Αλβανία – Λετονία

 

 

Σιαμπούλης: «Δεν είναι εύκολο να έχουμε τους διαιτητές που θέλουμε, δεν είμαστε το επίκεντρο του κόσμου»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Θα περάσουν από MRI Νταβίντ Λουίζ και Κορέια

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Ντουέ μπήκε σε μια... ξεχωριστή λίστα μετά το γκολ του απέναντι στη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο κόσμος της αξίζει νίκες

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Παιχνίδι με διπλή σημασία

ΑΕΚ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Ράγιο Βαγιεκάνο-ΑΕΚ Αθηνών

Ελλάδα

|

Category image

Πρώτος αντίπαλος η Αλβανία, απόψε στις 20:00 για την Εθνική Futsal

Φούτσαλ

|

Category image

Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Ψάχνει δεύτερη σερί νίκη στην Ισπανία

EUROLEAGUE

|

Category image

Τελευταία στάση του Ολυμπιακού πριν την κορυφή η Σόφια

EUROLEAGUE

|

Category image

«Καρφιά» προς την ΚΟΠ έριξε ο Λεβέντης

ΑΕΛ

|

Category image

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας (09/04): Δράση σε Ευρωλίγκα, Europa & Conference League

TV

|

Category image

Γνωστοί ποδοσφαιριστές στο στόχαστρο έρευνας για λαθρεμπόριο πανάκριβων ρολογιών

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ράγιο Βαγιεκάνο-ΑΕΚ: Η μεγαλύτερη ώρα είναι τώρα

Ελλάδα

|

Category image

Λεβέντης: «Αναμένουμε εξήγηση από τον αρχιδιαιτητή»

ΑΕΛ

|

Category image

Άλωσε το Καμπ Νου και φουλάρει για τα ημιτελικά η Ατλέτικο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη