Πρώτος αντίπαλος η Αλβανία, απόψε στις 20:00 για την Εθνική Futsal

Αντίπαλος της η γηπεδούχος Αλβανία σε ένα αγώνα ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για τη μετέπειτα πορεία της ομάδας μας στη διοργάνωση.

Ο αγώνας θα αρχίσει στις 20:00, θα διεξαχθεί στο “Olympik Park” στα Τίρανα και θα μεταδίδεται ζωντανά στο επίσημο κανάλι της Αλβανικής Ομοσπονδίας στο you tube .

Στον όμιλο συμμετέχουν επίσης η Λετονία και το Σαν Μαρίνο που θα τεθούν αντιμέτωποι στις 14:00.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, θα προκριθούν στον Main Round, κάτι που αποτελεί και το μεγάλο στόχο της ομάδας μας.

Βάσει της δυναμικότητας των ομάδων και της κατάταξης της FIFA, η Λετονία είναι το φαβορί για τη μια εκ των δύο πρώτων θέσεων, με την Αλβανία και την Κύπρο να αναμένεται να δώσουν μεγάλη μάχη για την άλλη θέση.

Ως εκ τούτου, ο σημερινός αγώνας της ομάδας μας με την Αλβανία ενδεχομένως να κρίνει πολλά όσον αφορά τον στόχο της πρόκρισης.

Ο προπονητής της Εθνικής Futsal Άθως Στυλιανού έχει στη διάθεση του τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:

Χρίστος Στυλιανού, Χρυσόστομος Παπασπύρου, Αλέξανδρος Γεωργίου, Μάριος Χριστοφόρου, Gevara Κanjo, Γιώργος Κρέκος, Νίκος Χατζηγεωργίου, Κωνσταντίνος Εξαδάκτυλος, Κωνσταντίνος Κουλουμπρής, Ιωσήφ Ιωσήφ, Αλέξης Τσίτσος, Ανδρέας Σάββα, Κυριάκος Στυλιανού και Χάρης Κουλλουπά.

Το πρόγραμμα των αγώνων του ομίλου μας:

9 Απριλίου

14:00 Λετονία – Σαν Μαρίνο

20:00 Κύπρος – Αλβανία

10 Απριλίου

14:00 Κύπρος – Λετονία

20:00 Αλβανία – Σαν Μαρίνο

12 Απριλίου

16:00 Σαν Μαρίνο – Κύπρος

20:00 Αλβανία – Λετονία