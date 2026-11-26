Ακόμη μία νίκη, την 9η σερί πανηγύρισε ο φουτσαλικός ΑΠΟΕΛ.

Επικράτησε με 6-1 του Αραράτ στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής και έκανε το 9 στα εννιά, οδηγώντας την κούρσα του πρωταθλήματος Φούτσαλ.

Τον ακολουθεί η Ομόνοια με 22 βαθμούς που νίκησε εκτός έδρας με 2-8 την Ένωση Νέων Λατσιών ενώ στην 3η θέση βρίσκεται ο Απόλλωνας με 19 βαθμούς που νίκησε 5-1 την Ελπίδα Αστρομερίτη.

Η αγωνιστική ξεκίνησε χθες με την ΑΕΚ Λάρνακας να επικρατεί 5-4 εκτός έδρας της Αθηένου.