Ονειρικό ξεκίνημα για την Ομόνοια στο Τορίνο, με το «τριφύλλι» να παγώνει στο 16ο λεπτό το γήπεδο της Γιουβέντους και να παίρνει προβάδισμα στο σκορ (0-1)!

Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τάνκοβιτς, ο Λούμπομιρ Σάτκα με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, βάζοντας «φωτιά» στην πράσινη κερκίδα.

Ο 30χρονος Σλοβάκος στόπερ, που έχει βρει δίχτυα και δύο φορές στο πρωτάθλημα, πέτυχε ένα ιστορικό γκολ απέναντι στη «Μεγάλη Κυρία», το οποίο σίγουρα θα θυμάται για όλη του τη ζωή!