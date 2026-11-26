Για 56 λεπτά ο Ολυμπιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο απέναντι στη Μίλαν, προηγήθηκε 2-0 με το αυτογκόλ του Μενιάν (31’) και την «οβίδα» του Ζότα Σίλβα (49’), όμως στη συνέχεια μία σειρά από λάθη οδήγησαν στην ανατροπή και στο τελικό 2-4 για τους «ροσονέρι», που έφεραν τα... πάνω-κάτω σε 15’ λεπτά με τα γκολ των Χάτσινσον (56’), Σισέ (61’), Πούλισικ (71’) και Μορέιρα (90’+4’).

Στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής League Phase του Conference League, ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στη Μίλαν και μόλις στο 2ο λεπτό είχε την πρώτη τελική του στον αγώνα με ένα σουτ του Φρόιλερ που πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Στο 12’ ο Ζότα μοίρασε την μπάλα στα δεξιά στον Πέντερσεν, εκείνος την έφερε στο αριστερό και πλάσαρε απ’ η δεξιά πλευρά της περιοχής, όμως ο Μενιάν έπεσε και μπλόκαρε. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να είναι πολύ επιθετικοί και στο 22’ έχασαν μία σπουδαία ευκαιρία, όταν ο Ζέλσον Μάρτινς συνέκλινε προς τα μέσα κι έπιασε ένα θαυμάσιο σουτ, αλλά ο Μενιάν έπεσε στη γωνία του κι απέκρουσε σε κόρνερ.

Η ανωτερότητα του Ολυμπιακού επιβραβεύτηκε στο 31ο λεπτό, όταν από καλοτραβηγμένο κόρνερ του Σα, ο Πιρόλα σηκώθηκε με ωραία κίνηση και με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0 για τους «ερυθρόλευκους», με την UEFA να «χρεώνει» το τέρμα ως αυτογκόλ του Μενιάν, επειδή η μπάλα άλλαξε πορεία πάνω του.

Στο 35’ η Μίλαν είχε τη δική της μεγάλη στιγμή, όταν από μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, ο Σισέ πήρε την κόντρα απ’ τον Ορτέγκα, πλάσαρε πεσμένος, αλλά ο Πιρόλα με υπερπροσπάθεια πρόλαβε την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή κι έδιωξε σε κόρνερ.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν την τέλεια... εκκίνηση. Από κλέψιμο της μπάλας ψηλά, ο Γκονσάλες έστειλε την μπάλα με κεφαλιά στον Φρόιλερ, εκείνος έβγαλε κάθετη πάσα κι ο Ζότα Σίλβα με «κεραυνό» στο 49’ έκανε το 2-0 για τον Ολυμπιακό μέσα σε αποθέωση.

Η συνέχεια, ωστόσο, δεν ήταν ανάλογη, καθώς η Μίλαν κατέθεσε την ποιότητά της και κατάφερε να φέρει τα… πάνω-κάτω μέσα σε 15 λεπτά, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή.

Η αρχή έγινε στο 56', όταν ο Χάτσινσον με εξαιρετική ατομική ενέργεια πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και μείωσε σε 2-1. Επτά λεπτά αργότερα, ο Σισέ με κοντινή κεφαλιά έφερε την αναμέτρηση στα ίσα (2-2), για να ολοκληρωθεί η ανατροπή στο 71'. Ο Χάτσινσον δημιούργησε ξανά, μοιράζοντας τη δεύτερη ασίστ του, με τον Πούλισικ να εξαπολύει ένα εκπληκτικό σουτ στην κίνηση και να διαμορφώνει το 2-3 για τους «ροσονέρι».

Στις καθυστερήσεις σε γρήγορη αντεπίθεση της Μίλαν (με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται όλος «ψηλά» στο γήπεδο), η μπάλα κατέληξε στον Μορέιρα που με κοντινό πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 2-4 για την ιταλική ομάδα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Ρέτσος (82' Τουφάκης), Πέντερσεν (67' Σάλιακας), Μπρούνο (82' Τικνιζάν), Σα, Μαρτίνς (72' Φορτούνης), Φρόιλερ, Ζότα Σίλβα, Γκονσάλες (67' Γιάρεμτσουκ).

ΜΙΛΑΝ (Ρουμπέν Αμορίμ): Μενιάν, Χίλα, Ντε Βίντερ (53' Τομόρι), Ντιαβαρά, Εστουπινιάν (46' Πούλισικ), Ραμπιό, Γιασάρι, Χάτσινσον, Σισέ (85’ Κομότο), Μορέιρα, Ράμος (46' Μούσα).