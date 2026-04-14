Σενάριο-σοκ στη F1: Ο Φερστάπεν ανοίγει την πόρτα και ξεκινά το ντόμινο!

Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εμφανής ένταση γύρω από το θέμα: μένει να φανεί αν ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής το εννοεί πραγματικά, αν απλώς εκτονώνει τη δυσαρέσκειά του για ένα πολύ κακό μονοθέσιο, την RB22 που του έδωσε η Red Bull, ή αν όντως σκέφτεται να φύγει από τη Formula 1, ανεξάρτητα από το αν θα έχει πιθανότητες να ξανακερδίσει τα επόμενα χρόνια με τη σημερινή του ομάδα.

Αρκετοί οδηγοί θα βρεθούν μπροστά σε κομβικές αποφάσεις μέσα στο 2026: αν θα παραμείνουν στις τωρινές ομάδες τους ή αν θα αναζητήσουν κάτι διαφορετικό. Πρώτος είναι ο Λιούις Χάμιλτον, που θα πρέπει να επιλέξει αν θα συνεχίσει στη Ferrari ή αν θα κοιτάξει αλλού. Ο Φερνάντο Αλόνσο, του οποίου το συμβόλαιο με την Aston Martin λήγει, θα πρέπει επίσης να αποφασίσει αν θα συνεχίσει. Και έπειτα υπάρχει ο Κάρλος Σάινθ, ο οποίος μπορεί να κρίνει αν τον συμφέρει να μείνει στη Williams ή να εξετάσει άλλες επιλογές.

Αν όμως ο τετράκις πρωταθλητής δεν κάνει κάποια κίνηση, κάτι που αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, τότε ουσιαστικά δεν θα υπήρχε μεγάλο περιθώριο ελιγμών ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες της Formula 1. Αντίθετα, αν έφευγε, θα πυροδοτούσε μια αλυσιδωτή αντίδραση, το μέγεθος της οποίας είναι δύσκολο να υπολογιστεί.

Μια κενή θέση στη Red Bull Racing θα γινόταν αυτομάτως περιζήτητη. Μπορεί η ομάδα να μην μπήκε ιδανικά στη νέα εποχή των κανονισμών, όμως δύσκολα πιστεύει κανείς ότι αυτή η κατάσταση θα κρατήσει περισσότερο από έναν χρόνο. Πρόκειται για έναν οργανισμό με χρήμα, πόρους και φιλοδοξία να επιστρέψει στην κορυφή, και αυτό δεν περνά απαρατήρητο.

Σύμφωνα με το The Race, θα μπορούσε να τεθεί σε κίνηση μια σειρά από φαινόμενα-ντόμινο, κάποια σχετικά προβλέψιμα και κάποια εντελώς απρόσμενα. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, που διαθέτει ιδιαίτερα αξιόπιστους συντάκτες και αναλυτές, εκτιμά ότι η αποχώρηση του Μαξ θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές εξελίξεις σε όλο το grid.

Αυτοί που θα έφευγαν

Ο Φερστάπεν θα αποχωρούσε λόγω απογοήτευσης και κόπωσης από τα νέα μονοθέσια της Formula 1 και τον τρόπο που οδηγούνται, ενώ ο Φράνκο Κολαπίντο θα μπορούσε να βρεθεί εκτός λόγω χαμηλής απόδοσης.

Η δεύτερη περίπτωση είναι σαφώς πιο δύσκολο να προβλεφθεί, γιατί η εμπορική υποστήριξη, η προσοχή και η οικονομική αξία που φέρνει ο Κολαπίντο στην Alpine, όπως και τα πιθανά οφέλη που συνδέονται με την παρουσία του για τα συμφέροντα του Φλάβιο Μπριατόρε, μοιάζουν να υπερτερούν των καθαρά αγωνιστικών κριτηρίων. Η προτεραιότητα φαίνεται να είναι ο οδηγός από το Μπουένος Άιρες να παραμείνει ενεργός και να συνεχίσει να οδηγεί με τη γαλλική ομάδα.

Αυτοί που θα έρχονταν

Η άφιξη του Νίκολα Τσόλοφ, οδηγού της εταιρείας διαχείρισης A14 του Φερνάντο Αλόνσο, θεωρείται πολύ πιθανή, με προορισμό τη Racing Bulls. Το ταλέντο του νεαρού Βούλγαρου θεωρείται τεράστιο και υπάρχει η αίσθηση ότι μπορεί να εξελιχθεί σε ακόμη μεγαλύτερο αστέρι από τον Αντονέλι. Κι αυτό γιατί ο Ιταλός δεν έλαμψε στη Formula 2 και προσπέρασε τη Formula 3, ενώ ο Τσόλοφ έχει κυριαρχήσει σε κάθε κατηγορία από την οποία έχει περάσει μέχρι σήμερα.

Η άλλη νέα εξέλιξη θα ήταν η επιστροφή του Γιούκι Τσουνόντα, ο οποίος, με τη στήριξη της Toyota, θα κατέληγε στη Haas, με teammate τον Όλι Μπέρμαν. Ο Γιούκι είναι Ιάπωνας, αλλά ήταν πάντοτε συνδεδεμένος με τη Honda. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει ένας χαρισματικός οδηγός με τα διαπιστευτήρια για να επιστρέψει στο προσκήνιο.

Όσοι θα μετακινούνταν

Από εκεί και πέρα υπάρχουν ορισμένες προβλέψεις που είναι πιο δύσκολο να γίνουν αποδεκτές, όπως το ενδεχόμενο να μετακινηθεί ο Εστεμπάν Οκόν στη Williams, παίρνοντας τη θέση του Άλεξ Άλμπον, του σημερινού teammate του Κάρλος Σάινθ. Ο Γάλλος παρουσιάζεται ως οδηγός με μεγαλύτερο ταβάνι σε ταλέντο, προσωπικότητα, συνέπεια και ηγετικά χαρακτηριστικά από τον Σάινθ, ο οποίος παραμένει πάντως ένα πολύ μεγάλο όνομα της Formula 1. Ο Μαδριλένος, από την άλλη, θα μπορούσε να θεωρηθεί υποψήφιος για μια θέση στη Red Bull, αν αυτή άδειαζε, αν και αρκετοί δυσκολεύονται να το πιστέψουν.

Το The Race τοποθετεί ακόμη τον Άρβιντ Λίντμπλαντ, τον Βρετανό rookie της RB που έχει ξεκινήσει τη σεζόν καλύτερα από τον Λίαμ Λόσον, ως πιθανό αντικαταστάτη του Φερστάπεν. Αυτό, όμως, δεν μοιάζει απλώς τολμηρό. Μοιάζει σχεδόν παράτολμο, ίσως και τρελό, αν σκεφτεί κανείς ότι μιλάμε για έναν οδηγό με μόλις τρεις αγώνες Formula 1 μετά το πέρασμά του από την Campos Racing.

Η τρίτη πιθανή κίνηση θα ήταν ο Άλεξ Άλμπον προς την Alpine, για να καλύψει μια θέση που θα άνοιγε σε περίπτωση αποχώρησης του Κολαπίντο, κάτι που επίσης αυτή τη στιγμή φαντάζει μάλλον απίθανο.

Η πρόβλεψη της MARCA

Η MARCA εκτιμά ότι ο Φερστάπεν τελικά θα παραμείνει. Κάτι τέτοιο έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί και ο πατέρας του, Γιος, ειδικά μετά την ανάληψη πιο ισχυρού ελέγχου από τη Red Bull και την απομάκρυνση του Κρίστιαν Χόρνερ πέρυσι. Ο Ολλανδός έχει μπροστά του αυτή τη σεζόν και ακόμη δύο χρόνια συμβολαίου, με ετήσιες απολαβές που φτάνουν τα 65 εκατομμύρια δολάρια. Κάπου εκεί βρίσκεται και η λογική του πράγματος: αργά ή γρήγορα, τα σημερινά μονοθέσια της Formula 1 θα γίνουν ξανά πιο ευχάριστα στην οδήγηση και πιο ανταγωνιστικά.

Όσο για τον Χάμιλτον, η εκτίμηση είναι ότι θα παραμείνει στη Ferrari, επειδή η Scuderia τον θέλει και επειδή ο ίδιος θα συνεχίσει να κυνηγά το όγδοο παγκόσμιο πρωτάθλημά του, που θα του έδινε το απόλυτο ρεκόρ τίτλων στην ιστορία. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη προοπτική στον ορίζοντα που να μπορεί να του προσφέρει κάτι αντίστοιχο, εκτός ίσως από ένα ακραίο σενάριο με τη Red Bull, μόνο στην περίπτωση που ο Φερστάπεν αποχωρούσε ξαφνικά.

