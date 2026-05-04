Λίβερπουλ: Έτσι έμεινε τον χειμώνα ο Σαλάχ στους κόκκινους – Ο καθοριστικός ρόλος του Στίβεν Τζέραρντ

Ο Στίβεν Τζέραρντ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Μοχάμεντ Σαλάχ να μην αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ τον χειμώνα, αλλά να φύγει με τον πρέποντα τρόπο το καλοκαίρι.

Μπορεί να άφησε το περιβραχιόνιο πριν από μια δεκαετία, ο Στίβεν Τζέραρντ όμως συνεχίζει ακόμη και σήμερα να λειτουργεί ως ο ηγέτης της Λίβερπουλ.

Πιο πρόσφατο δείγμα, ο καταλυτικός ρόλος που έπαιξε στο να μην φύγει ο Μοχάμεντ Σαλάχ από το Άνφιλντ τον περασμένο Ιανουάριο, αλλά να συνεχίσει με τα κόκκινα μέχρι το καλοκαίρι.

Ο ίδιος ο Αιγύπτιος αστέρας λοιπόν αποκάλυψε ότι ο Στίβεν Τζέραρντ τον επισκέφθηκε στο σπίτι του για να τον πείσει να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ με τον σωστό τρόπο, αντί να φύγει τον Ιανουάριο.

Τον Δεκέμβριο, ο Σαλάχ είχε δηλώσει ότι δεν είχε πλέον “καμία σχέση” με τον Άρνε Σλοτ και κατηγόρησε τον σύλλογο ότι τον “έριξε στα βαθιά”, όντας έτοιμος να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ τον Ιανουάριο.

Ο 33χρονος τελικά θα αποχαιρετήσει όπως του αξίζει τους πρωταθλητές Αγγλίας, στον τελευταίο αγώνα της σεζόν εναντίον της Μπρέντφορντ, κάτι που, όπως φαίνεται, οφείλεται στην παρέμβαση του Τζέραρντ.

Ο πρώην αρχηγός της Λίβερπουλ ανέφερε στον Σαλάχ, στο TNT Sports, ότι θα μπορούσε να είχε φύγει “από την πίσω πόρτα” στη μέση της σεζόν. Ο Αιγύπτιος απάντησε: “Ναι, είμαι ευχαριστημένος με την απόφαση τώρα”.

“Θυμάμαι ότι είχαμε εκείνη τη συζήτηση, το εκτίμησα πολύ. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν ήξερε ότι ήρθες στο σπίτι μου. Ελπίζω να ήταν ένα ωραίο δείπνο!”, είπε συγκεκριμένα ο Σαλάχ στον Τζέραρντ.

“Είχαμε μια ωραία συζήτηση και μου είπες τη γνώμη σου, και νομίζω ότι το εκτιμώ πραγματικά πολύ.

Ναι, χαίρομαι που φεύγω τώρα από μια «μεγάλη πόρτα» και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μου είχες αναφέρει, να φεύγω με τους δικούς μου όρους, και ακόμα θυμάμαι αυτά τα λόγια.

Οπότε ναι, είμαι χαρούμενος γι’ αυτό. Όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη σεζόν με κάνουν να σκέφτομαι: «Τώρα είναι η ώρα να φύγω»”.

Πηγή: sport24.gr

 

 

