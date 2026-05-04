Σίφουνας… από το Νότιγχαμ, τάραξε την Τσέλσι με τριάρα και τη βάζει σε μπελάδες για την Ευρώπη!

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πανηγύρισε σπουδαίο διπλό στο Στάμφορντ Μπριτζ. Οι κόκκινοι επικράτησαν 3-1 της Τσέλσι στο Λονδίνο και έκαναν άλμα για τη σωτηρία τους, καθώς βρίσκονται στο +6 από την 18η Γουέστ Χαμ. Από την άλλη, οι μπλε έμειναν στους 48 πόντους και είναι στην 9η θέση, με την ευρωπαϊκή τους έξοδο να τίθεται εν αμφιβόλω.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πήρε προβάδισμα νωρίς στο παιχνίδι. Συγκεκριμένα στο 2ο λεπτό, ο Μπακουά ντρίμπλαρε τον Κουκουρέγια από τα δεξιά, έκανε την σέντρα στην περιοχή, με τον Αβονίγι να παίρνει την κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Τα πράγματα έγιναν ακόμη καλύτερα για τους φιλοξενούμενους στο 12′. Ο διαιτητής κλήθηκε από τον VAR να ελέγξει ενδεχόμενο πέναλτι για τράβηγμα στη φανέλα του Αβονίγι από τον Γκούστο. Μετά τον έλεγχο, ο Τέιλορ έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Ζεσούς ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 2-0 στο 15′.

Η Τσέλσι είχε δοκάρι, αλλά δεν κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Στο 45+1′ υπήρξε σφοδρή σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι ανάμεσα στον Ντέρι και τον Άμποτ, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή των μπλε να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Το 3-0 έγινε πραγματικότητα στο 52ο λεπτό. Ο Μόργκαν Γκιμπς Γουάιτ έκανε το γέμισμα από τα δεξιά, με τον Αβονίγι να πετυχαίνει το δεύτερό του γκολ στο παιχνίδι. Στο 73′ ο Ζοάο Πέδρο βρήκε δίχτυα, αλλά ήταν εκτεθειμένος. O Bραζιλιάνος επιθετικός πέτυχε ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς στο 90+3′. Κοντρόλαρε την μπάλα με το στήθος και με εκπληκτικό ανάποδο ψαλίδι σκόραρε.

ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσες, Γκούστο, Τσαλόμπα, Ανταραμπιόγιο (46′ Κόλγουιλ), Κουκουρέγια, Λάβια (58′ Σάντος), Καϊσέδο, Πάλμερ, Φερνάντες, Ντέρι (45+9′ Ντέλαπ), Πέδρο

ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Σελς, Άμποτ (45+5′ Γουίλιαμς), Ζάιρ (46′ Μιλένκοβιτς), Μοράτο, Νετς, ΜάκΑτι, Ντομίνγκες (46′ Άντερσον), Γέιτς, Μπάκουα (80′ Χάτσινσον), Αβονίγι, Ζεσούς (46′ Γκιμπς-Γουάιτ)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 33ης αγωνιστικής:

Λιντς – Μπέρνλι 3-1 (8′ Σταχ, 52′ Οκάφορ, 56′ Κάλβερτ-Λιούιν / 71′ Τσάουνα)

Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ 3-0 (15′ Μαυροπάνος OG, 54′ Τιάγκο, 82′ Ντάμσγκαρντ)

Νιουκάστλ – Μπράιτον 3-1 (12′ Οσούλα, 24′ Μπερν, 61′ Χίνσελγουντ, 90′ Μπαρνς)

Γουλβς- Σάντερλαντ 1-1 (17′ Μουκιέλε, 54′ Μπουένο)

Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0 (9′ Γκιόκερες, 40′ Σάκα, 45′ Γκιόκερες)

Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας 3-0 (10′ αυτ. Λέρμα, 32′ πεν. Κρούπι, 76′ Ράγιαν)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ 3-2 (6′ Κούνια, 14′ Σέσκο, 77′ Μέινου / 47′ Σόμποσλαϊ, 56′ Χάκπο)

Άστον Βίλα – Τότεναμ 0-2 (12′ Γκάλαγκερ, 25′ Ριτσάρλισον)

Τσέλσι – Νότιγχαμ 1-3 (90+4′ Πέδρο, 15′ Ζεσούς, 2′, 52′ Αβονίγι)

4/05 22:00 ‘Εβερτον – Μάντσεστερ Σίτι